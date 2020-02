Reinhard Schmook

Bad Freienwalde Nach 75 Jahren ist das Geheimnis um die Goldmünze aus der Uchtenhagengruft in der Nikolaikirche in Bad Freienwalde gelüftet worden. Dank einer privaten Leihgabe an das Oderlandmuseum konnte die Herkunft der Münze, die in den Kriegswirren des Jahres 1945 verschwand, nun eindeutig geklärt werden.

Als im 18. Jahrhundert, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer standesgemäßen Nachbestattung, die Uchtenhagengruft vor dem Altar der Nikolaikirche zum ersten Mal seit 1620 wieder geöffnet wurde, kam auch der Sarg des 1603 mit neun Jahren verstorbenen Caspar von Uchtenhagen zum Vorschein. Darin fanden sich die auf dem Gemälde hinterm Altar dargestellten Schmuckstücke, die der kleine Caspar um den Hals trug: eine Goldmünze und ein buchförmiges Medaillon. Auf diesem waren die Wappen seiner Mutter Sophie, einer geborenen von Sparr, und seines Vaters Hans Uchtenhagen eingraviert. Als der Verschluss des Medaillons geöffnet wurde, fiel ein Zettelchen heraus, auf dem die Nummer eines Psalmverses – Psalm 63,10 – geschrieben stand. Der Vers lautet: "Sie aber stehen nach meiner Seele, mich zu überfallen; sie werden unter die Erde hinunterfahren."

Goldmünze als Grabbeigabe

Noch interessanter aber ist die Goldmünze, an der eine Öse angelötet war, durch die man ein Trageband hindurchziehen konnte. Beide Kleinodien trug Caspar von Uchtenhagen auf der Brust, als man ihn in den Sarg legte. Die Goldmünze kann als Zehr- und Wegegeld verstanden werden. Als Grabbeigabe entspringt sie dem Gedanken an eine Reise oder Überfahrt ins Jenseits, die nicht kostenlos zu haben ist. Noch heute legt man in einigen Gegenden Europas Verstorbenen aus diesem Grund Münzen auf die Zunge, bevor der Sarg verschlossen wird.

Große Goldstücke sind bis ins 17. Jahrhundert oft auch als besondere Ehrengeschenke überreicht worden. Wegen ihres hohen materiellen und ideellen Wertes wurden sie vielfach auch als Schmuck getragen, weshalb die Münze, die Caspar von Uchtenhagen um den Hals trug, auch gehenkelt war. In diesem Fall war die Münze dem kleinen Caspar so lieb und teuer, dass man sie ihm mit ins Grab gegeben hat. In jedem Fall kündet das Goldstück von Wohlstand und gehobener Position und ist aus numismatischer Sicht ein ziemlich spektakulärer "Totenpfennig".

Leider ist das Original, das sich in der Sammlung des Oderlandmuseums befand, in den Kriegswirren des Jahres 1945 verloren gegangen. Auf einem alten Foto ist aber die Münze korrekt zu bestimmen. Es handelt sich um einen 1579 geprägten niederländischen Rosenobel, damals ein beachtliches Wertstück.

Beliebtes Zahlungsmittel

Der Rosenobel war eigentlich eine englische Goldmünze mit hohem Goldgehalt, die von 1343 bis 1649 geprägt wurde. Ihre Vorderseite zeigt eine Rose auf einem Segelschiff und den König mit einer Fahne. Auf der Rückseite sieht man eine größere Rose, umgeben von Kronen, Lilien und Leoparden. Dieser Rosenobel, der ca. 7,5 Gramm schwer ist, war in der frühen Neuzeit in Europa als Handelsmünze sehr geschätzt und wurde deshalb oft nachgeahmt. Besonders gerne tat man dies in den Niederlanden, von wo auch der Nobel des Caspar von Uchtenhagen herstammte.

Kürzlich hat ein Bad Freienwalder Heimatfreund dem Oderlandmuseum dankenswerter Weise einen solchen Rosenobel zu Studien- und Vergleichszwecken zur Verfügung gestellt. Die sehr wertvolle Münze aus fast reinem Gold wurde um 1600 in Utrecht geprägt. Das erkennt man an der Umschrift, die auf der Vorderseite lautet: "Moneta Nova Ordinvm Traiectum" (Neue Münze in Utrecht). Auf der Rückseite steht der Sinnspruch: "Concordia Res Parvae Crescunt" (Eintracht wächst in kleinen Dingen). Ansonsten zeigt das Goldstück alle Merkmale der Münze aus der Uchtenhagengruft und wiegt auch etwa so viel. Dieser goldene Rosenobel wurde also auch in Utrecht geprägt, genau wie der von Caspar, und zwar noch vor dessen Tod im Jahre 1603.

Um den frühen Tod des Caspar von Uchtenhagen rankt sich übrigens eine Sage, die auch Theodor Fontane niederschrieb. Angeblich soll der Junge über lange Zeit vergiftete Früchte zu Essen bekommen haben – vermutlich Birnen. Immer blasser sei er geworden und habe jegliche kindliche Leichtigkeit verloren. Da Caspar der letzte Stammhalter der Uchtenhagens war, starb das Adelsgeschlecht mit dem Tod des Hans von Uchtenhagen im Jahr 1618 endgültig aus. Die Stadt Freienwalde und seine anderen Güter verkaufte er vorher an den Kurfürsten Johann Sigismund für 25 000 Taler.