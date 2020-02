Mathias Puddig

Berlin (NBR) Annegret Kramp-Karrenbauer muss geahnt haben, worauf sie sich einließ. Nicht beim Parteivorsitz. Wohl aber, als sie 2019 beim Stockacher Narrengericht auftrat. Als Putzfrau Gretel mit Kittelschürze und rotem Kopftuch hatte sie schon seit 2009 am Karneval teilgenommen. Diesmal aber suchte sie sich als Ziel ihres Spotts Toiletten für Intersexuelle aus. "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette", höhnte sie und erntete dafür Kritik von vielen, die ihre Äußerung als diskriminierend empfanden. Putzfrau Gretel ist seitdem Geschichte.

Ist Gretel das Opfer übergroßer Empfindlichkeit? AKK hat nicht erklärt, warum sie in dieser Session auf Karnevalsauftritte verzichtet. Fest steht aber: Das Verhältnis von Politik und der fünften Jahreszeit ist kompliziert.

Jacques Tilly bekommt das Jahr für Jahr ab. Aus der Werkstatt des Bildhauers stammen die Mottowagen des Düsseldorfer Straßenkarnevals, die zuverlässig auch außerhalb des Rheinlandes für Aufmerksamkeit sorgen. Was er in diesem Jahr vorhat, wird erst am Rosenmontag verraten. Im vergangenen Jahr aber war etwa auf einem seiner Wagen der grinsende saudische Prinz Salman zu sehen, wie er eine blutbespritzte Kettensäge in der Hand hält, während hinter ihm Donald Trump als "Schmutzengel" schwebt.

War das geschmacklos? "Prügel gibt es immer", sagte Tilly vor Kurzem in einem Interview mit der Monatszeitung "Politik & Kultur" und erklärte: "Einmal im Jahr soll denen da oben ungestraft die Meinung gegeigt werden – und das mit einer Kawuppdizität, wie wir im Rheinland sagen, also mit einer Durchschlagskraft." Das bedeutet aber nicht, dass sich Tilly alles erlaubt. "Ich bin nicht der Meinung, dass Satire alles darf," ergänzte er. Weder dürften Persönlichkeitsrechte verletzt noch Leute verleumdet werden, nur: "Wo nun die Grenze dessen liegt, was man tun und nicht tun sollte, ist Ermessenssache", findet er.

Natürlich gibt es Fälle, die klar liegen. Nach einer unbestreitbar rassistischen Büttenrede, die im Januar in Süplingen in Sachsen-Anhalt gehalten wurde, wurde Ronald Mormann von der 1. Köthener Karnevalsgemeinschaft ausgesprochen deutlich: "Wir sehen keine roten Linien, wenn dann sehen wir braune Linien." In den allermeisten Fällen ist die Grenze fließender, nicht nur für Politiker. So gab es Ärger, nachdem 2019 ein Hamburger Kindergarten erklärt hatte, dass Indianer- und Scheichkostüme unerwünscht sind. "Wir wollen inklusiv sein und nicht mit Stereotypen Menschen verletzen", erklärte die Kita ihr Vorgehen.

Fingerspitzengefühl gefragt

Die Dresdner Wissenschaftlerin Noa K. Ha verteidigt dies mit Blick auf den europäischen Kolonialismus. "Vor diesem Hintergrund ordne ich die ethnisierenden Karnevalskostüme ein, die aus kleinen Kindern und großen Erwachsenen ‚Chinesen’, ‚Indianer’ oder ‚Afrikaner’ machen", schreibt sie in einem Aufsatz und kommt darin zu dem Schluss: "Sie sind rassistisch, weil sie ethnisieren und die koloniale Idee der Menschen‚rassen’ fortschreiben."

Peter Krawietz ist Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval und will sich auf diese Argumentation nicht einlassen. Auch er argumentiert historisch, erinnert daran, dass der Karneval im Mittelalter einst entstanden ist, damit Leute in der "verkehrten Welt" in andere, unerreichbare Rollen schlüpfen konnten: Diener wurden zu Herrschern, und ähnlich sei es auch heute noch.

"Kein Junge wählt das Kostüm eines Indianers, weil er rassistisch eingestellt ist", glaubt Krawietz. "Das Kind sieht eher ein Idol darin. Mädchen laufen auch nicht als Aschenputtel herum, alle wollen Prinzessin sein." Dabei erkennt der Karnevalist an, dass die Welt sich ändern kann. "Früher hat man Stotterer und Hinkende nachgeäfft, und die Leute haben sich kaputtgelacht", erinnert sich der 73-Jährige. "Da hat sich zum Glück etwas geändert. Das ist kein Stoff, aus dem man Witze macht." Auch über das Leid anderer sollte man keine Witze machen. "Es gibt Dinge, die die Zuhörer so treffen können, dass das den Scherz einfach nicht wert ist." Die Kritik an Indianerkostümen will Krawietz deshalb nicht pauschal wegwischen. "Es gehört Fingerspitzengefühl dazu und vor allem auch Vernunft."

Dass Karnevalisten es heute schwerer haben als früher, glaubt Krawietz aber nicht. "Wir haben es im Vergleich zu früher einfacher. Es gibt ja Meinungsfreiheit. Wenn ich aber gegen den Strom schwimme, dann muss ich mit Gegenwind rechnen", sagt er. "Man kann nicht einfach aus der Bütt sagen, was man will, ohne den Reaktionen begegnen zu müssen."