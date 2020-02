Olav Schröder

Bernau (MOZ) Am Bernauer Bahnhof ist Platz für etwa 100 bis 130 zusätzliche Fahrradstellplätze. Dies hat die Radfahr AG in ihrer Zusammenkunft am Dienstagabend im Bernauer Rathaus festgestellt. Sie nimmt damit zu der Debatte in der Stadtverordnetenversammlung Stellung, zusätzliche Standorte auszuweisen. Nach Ansicht der AG Radverkehr eignet sich hierfür insbesondere der Bereich vom Aufgang zum S-Bahnsteig und der langen Wand des Bahnhofsgebäudes.

Das Problem der fehlenden Stellpätze für Fahrräder wird immer gravierender, wie Michael Klitsch als Initiator der AG feststellte. Auch bei schlechtem Wetter sei das Fahrradparkhaus ausgelastet, in einer ganz normalen Arbeitswoche würden massenweise Räder außerhalb des Parkhauses an den Gittern der Baumscheiben, aber auch an Geländern und Wegen quer abgestellt. Das wilde Abstellen der Räder sei nicht nur unschön, sondern versperre anderen, auch Radfahrern, den Weg. So gehe es darum, dass einerseits die Möglichkeit für zusätzliche Stellplätze ausgelotet, andererseits aber auch die Radfahrer zur Einhaltung der Park-ordnung angehalten werden. Die Schaffung von Lösungen, die von allen Verkehrsteilnehmern akzeptiert werden, stellt sich aus seiner Sicht nicht gerade als leichte Aufgabe dar. Der Bahnhofsvorplatz verfüge weder für Busse, Pkw, Radfahrer noch für Fußgänger über einen geordneten Zugang.

Sie habe in dieser Woche an einem Tag allein 110 Fahrräder gezählt, die auf dem Bahnhofsvorplatz an Bäumen, Schildern oder Laternen wild abgestellt waren, sagte Heidi Scheidt, Ortsvorsteherin von Birkenhöhe, die regelmäßig an den für alle offenen Versammlungen der Radfahr-AG teilnimmt. Abstellbügel könnten ihrer Ansicht nach für etwa 50 Räder im Bereich des Treppenaufgangs sowie für weitere 40 Räder längs zwischen den Bäumen und 30 hinter der derzeit "wild beparkten Fläche" hinter dem Parkhaus unter einer Art Carport geschaffen werden.

Vor allem der Bereich neben dem Treppenaufgang sagte der Fahrrad-AG zu, zumal er wenig von Fußgänger genutzt werde. Die unbebaute Fläche hinter dem Fahrradparkhaus wird eher kritisch gesehen. Sie sei nicht gut einsehbar, weiter entfernt und werde von Fahrzeugen zum "wilden" Wenden genutzt.

Weitere Zugänge gewünscht

Ulrich Schwarzer erinnerte daran, dass seit Jahren ein zweiter Durchgang unter der Bahn im Gespräch sei. Würde die Bahn ihn realisieren, könnten auch auf der südlichen Seite des Bahndamms Fahrradstellplätze, möglicherweise in einem zweiten Fahrradparkhaus, geschaffen werden, zumal zu erwarten sei, dass das Stellwerk abgerissen werde. Da die Bahn wohl auch kein Interesse an dem Lokschuppen habe, ergänzte der Stadtverordnete Thomas Werner, könnte auch von dieser Seite ein weiterer Zugang zum Bahnhof und dem Fahrradparkhaus geschaffen werde, der insbesondere für Anwohner im Bereich Schwanebecker Chaussee interessant sei. Er erinnerte zudem auf Anfragen an die Bahn zum zweiten Durchgang. Diese hätten ergeben, dass der Tunnel nicht schnell genehmigungsfähig sei.

Dass bereits Beräumungen von Fahrrädern auf dem Vorplatz erfolgen, stellte Bernaus Bauamtsleiterin Simone Rochow fest. Zu überlegen sei, ob die Zahl der beliebten Abstellboxen erhöht werden sollte. Zu beachten sei, dass sich die angestrebte zusätzliche Begrünung des Vorplatzes und neue Stellflächenstandorte nicht widersprechen.

Die Schaffung von Fahrradabstellplätzen im Zusammenhang mit dem Brandenburg-Tag 2021 in Bernau eröffne weitere Möglichkeiten auch für den Bahnhofsbereich, ergänzte Marcel Kerlikowski, Leiter der Barnimer Straßenverkehrsbehörde.

Mehrfach riet Michael Klitsch dazu, dass konsensfähige Ideen der AG fraktionsübergreifend aufgegriffen werden und in Anträge zur Stadtverordentenversammlung münden mögen. So könne auch der Handlungsdruck auf die Bahn erhöht werden.