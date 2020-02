Christina Tilmann

Berlin (MOZ) Es ist das Fest der alten Männer. Thomas Thieme steht als Gombrowski, der örtliche Großunternehmer, so melancholisch und monumental im Roggenfeld wie sein mindestens so massiger und autoritärer Hund. Hermann Beyer ist Korn, sein Gegenspieler, ihm in inniger Hassliebe verbunden, und ansonsten liebenswürdig grantelnd der Hansdampf in allen malerischen Gassen von Unterleuten. Und Jörg Schüttauf versucht als Bürgermeister Arne Seidel mit aller Macht, den Stillstand im Dorf zu beenden.

Die Verfilmung von Juli Zehs Erfolgsroman, die am Dienstag im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft in der Brandenburgischen Landesvertretung in Berlin vorgestellt wurde, ist ein Fest der ersten ostdeutschen Schauspielerriege, mit Dagmar Manzel als Hilde Kessler, die mit unzähligen Katzen zusammenlebt, und Christine Schorn als ihre Rivalin, die in Verbitterung erstarrte Elena Grombowski – die älteren Frauen kommen nicht gut weg hier.

Einzig die Jüngeren wollen was, sei es Miriam Stein als Pferdeflüsterin Linda, die um jeden Preis ihren Ponyhof verwirklichen will, Rosalie Thomass als überforderte Mutter, die sich gleich mit dem Nachbarn anlegt und ihre Verwirklichung im Kampf gegen Windräder findet, oder Mina Tander, die im Auftrag der "Vento Direkt" für die Windanlagen wirbt und doch nur ein kleines Rad im Getriebe ist.

Zugezogene gegen Altansässige, West gegen Ost, Unternehmer gegen Bauern, die alten Fronten stehen noch in Unterleuten und sind auch im Spiel so schmerzhaft spürbar, dass das sehr zahlreiche Publikum bei der Vorführung bei manchem markigen Spruch spürbar zusammenzuckt. Sie kommen nicht gut weg, die Osnabrücker oder Münchener, die in Unterleuten den großen Reibach machen wollen, aber auch die örtlichen Zampanos nicht, die die Probleme auf dem kurzen Dienstweg regeln, indem sie geheime Akten auf dem Tisch liegen lassen oder beim abendlichen Plausch am Gartenzaun zu dealen versuchen.

Dass das alles nicht gut ausgeht, nicht für Unterleuten und nicht für die Beteiligten, weiß man aus dem Roman, den selbst Ministerpräsident Dietmar Woidke, wie er bekennt, begeistert gelesen habe: "Wie geht das, dass man so genau über die Brüche und Auswirkungen der Geschichte bis heute schreiben kann", habe er sich beim Lesen gefragt. Und Autorin Juli Zeh erklärt auf die Frage, wie sehr ihre eigenen Erfahrungen aus dem Havelland in den Roman eingeflossen sind: "Viel. Aber am Ende gilt: Mensch ist Mensch, egal wo."

Dann erzählen Regisseur Matti Geschonneck und sie sehr unterhaltsam, wie die erste Filmsichtung ablief – die Autorin sei wortlos rausgelaufen, sie seien dann auf dem Flur wie in einem Western aufeinander zugegangen, und dann habe sie ihn umarmt, fest wie ein Schraubstock. Keine Frage: Juli Zeh ist zufrieden mit dem Film.

Das kann sie auch sein: Ihr vielfiguriger, multiperspektivischer Roman ist von Buchautor Magnus Vattrodt elegant zum Panorama zusammengefügt, und Brandenburg erweist sich abermals als idealer Drehort. In zehn Dörfern sei gedreht worden, von Willmersdorf, Tempelfelde und Beiersdorf bis Brieselang, berichtet Produzent Reinhold Elschot und bedankt sich bei den Ortsansässigen, die die Einschränkungen durch den Filmbetrieb engagiert ertragen haben. 75 Tage wurde gedreht, dann war alles vorbei. Filmwirtschaft ist verglichen mit Windkraft die deutlich dorfverträglichere Industrie.

"Unterleuten": ZDF, 9.–11.3., jeweils 20.15 Uhr, ab 2.3. in der ZDF-Mediathek; die DVD erscheint im März