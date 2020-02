Markus Kluge

Linum/Hakenberg (MOZ) Der ländliche Raum wird etwas ärmer. Nicht nur der Fortbestand der Storchenschmiede des Naturschutzbundes in Linum ist ungewiss, wenn sich wie berichtet kein weiterer Träger findet, der dort einsteigt. Auch die örtliche Bäckerei steht vor einem Problem. Der Flatower Bäckermeister Karsten Guse betreibt an der Nauener Straße seit Jahren einen Backshop, der mit frischen Waren aus dem Nachbarort bestückt wird. "Zu Silvester hatten wir vorerst unseren letzten Tag", sagte Guse am Mittwoch. Seitdem kann er nicht mehr öffnen, weil ihm das Personal fehlt. "Ich habe es mit Aushängen und allem Möglichen probiert, aber erfolglos", so Guse. Am liebsten wäre es ihm, wenn sich jemand aus Linum findet, der sich einbringt. Findet Guse niemanden, weiß er nicht, was mit dem Shop passiert: "Vielleicht muss ich mir jemanden suchen, der dort etwas anderes machen möchte."

Im Nachbarort Hakenberg zeichnet sich auch ein Einschnitt ab. Dort wird die Hakenberger Fleisch GmbH (Hafleg) ihren Hofladen schließen. "Der Grundsatzbeschluss ist gefallen", bestätigte Hellmuth Riestock, Geschäftsführer der Rhinmilch GmbH, zu der die Hafleg gehört. Zu den Gründen und dazu, ob das auch für die dortige Fleischzerlegung gilt, sagte er nichts. Die Hafleg hat ihre Schlachtung eingestellt, nachdem die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch dort 2018 mit versteckter Kamera Verstöße dokumentiert und sie öffentlich gemacht hat. Den Mitarbeitern war danach die Erlaubnis zum Schlachten entzogen worden, und neues Fachpersonal war nicht zu finden. Seither reift nur noch das Fleisch in Hakenberg, wird dort verarbeitet und vertrieben. 2019 wurde die Hafleg vom Magazin "Feinschmecker" zu den 500 besten Metzgern in Deutschland gekürt. Zudem gibt die Hafleg seit dem Skandal auf ihrer Internetseite Tipps an Kollegen: "Zum Wohl der Tiere, Ihrer Mitarbeiter, der Fleischqualität und Ihres Betriebes können wir Ihnen nur empfehlen, immer an den Tierschutz zu denken."