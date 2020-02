Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für ein Hauskonzert mit klassischer Musik öffnet die Familie Kruopis am 15. März ab 15 Uhr ihr Wohnzimmer an der Danckelmannstraße 12. Der Eintritt ist frei, doch die Besucher werden um Spenden gebeten, die ausschließlich für die Maria-Magdalenen-Kirche bestimmt sind. Das Gotteshaus ist seit dem Brand vom 2. Dezember nicht mehr nutzbar. Demnächst können die ersten Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten beginnen, in die auch das beim Konzert eingenommene Geld fließen wird.

Gemeinsam mit Kantor Siegfried Ruch von der evangelischen Stadtkirchengemeinde haben die Veranstalter ein vielfältiges Programm vom Barock bis zur Moderne zusammengestellt, bei dem neben dem Flügel auch Violine, Cello, Waldhorn und Querflöte erklingen. Im Anschluss wird Kaffee und Kuchen gereicht.

Zu erleben sind Charlotte (21), Horn und Klavier, Marie-Luise (18), Violine, und Emanuel (14), Cello, sowie deren Mutter Susanne Kruopis, die unter anderem im Berliner Orchester Capella Academica Flöte spielt.

Anmeldung per Tel. 03334 237921 oder Mail an susannekruopis@outlook.de