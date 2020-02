MOZ

Diensdorf-Radlow (MOZ) Der Förderverein Diensdorf-Radlow lädt am Sonnabend zum ersten Konzert des Jahres in die Alte Schulscheune ein.

Ab 20 Uhr tritt dort Sängerin Andrea Timm mit ihrer Band auf. Zu ihrem Repertoire gehören unter anderem Interpretationen der Songs von Joan Baez. Spritzige Moderationen und Dialoge sowie Lyrik und kleine Geschichten runden das Programm ab. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Die MOZ vergibt am Donnerstag, 20. Februar, ein Mal zwei Freikarten an den schnellsten Anrufer ab 11 Uhr unter 03366 40250.