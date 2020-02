Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Einer aktuellen Statistik des brandenburgischen Gesundheitsministeriums zufolge sind 12 847 Barnimer pflegebedürftig. Also etwa sieben Prozent aller Bürger des Landkreises. Gegenüber 2001, als 5309 Pflegebedürftige registriert waren, ist dies ein Anstieg um 140 Prozent. Und der Trend werde sich fortsetzen, heißt es. Prognosen gehen von etwa 15 700 pflegebedürftigen Barnimern im Jahr 2030 aus. Eine Entwicklung, die ihre Hauptursache im demografischen Wandel hat.

Ist der Landkreis darauf vorbereitet? Was tun, wenn der Partner etwa nach einem Schlaganfall zum Pflegefall wird oder wenn der Vater aufgrund fortschreitender Demenz immer stärker auf Hilfe angewiesen ist? Mit genau diesen Fragen beschäftigte sich die jüngste Ausgabe des "Medizinischen Dienstags". In Form von Vorträgen, die verschiedene Facetten des Themas Pflege beleuchteten, aber auch an zahlreichen Informationsständen.

Fünf neue Pflegedienste

Insgesamt, so die Einschätzung von Erika Zielke vom Pflegestützpunkt Barnim, sei der Landkreis mit seinen Angeboten recht gut aufgestellt. Derzeit gebe es beispielsweise mehr als 2400 stationäre Pflegeplätze. In Bernau entstehe gerade ein neues Pflegeheim. Ein Zuwachs sei in den vergangenen Monaten und Jahren aber vor allem an Angeboten der Tagespflege zu verzeichnen gewesen. Darüber hinaus hätten im vorigen Jahr fünf neue Pflegedienstleister in der Region eine Zulassung erhalten. Zudem würden auch immer wieder neue Formen entstehen, etwa Wohngemeinschaften. Wie ein avisiertes Angebot der Volkssolidarität in Eberswalde oder das geplante "Wohnen mit Service" der Johanniter, ebenfalls in Eberswalde. Aus Sicht von Zielke gebe es gute Möglichkeiten, Pflege ganz individuell zu organisieren. Und dies möglichst lange zuhause, im gewohnten Umfeld.

Die allgemeine Entwicklung widerspiegele sich auch in einem wachsenden Beratungsbedarf, so Zielke. Schwerpunkte seien dabei einerseits Leistungen der Pflegeversicherung, andererseits Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Etwa durch eine Kurzzeitpflege in einem Heim. Da könne es schon mal eng werden, wenn es um Termine im Sommer oder über Feiertage ginge.

Dass der Bedarf steigt, spürt ebenso der Ambulante Pflegedienst des regionalen Gesundheitskonzerns GLG. Allein im vorigen Jahr habe man 70 neue Patienten "gewonnen", das Team von 163 Mitarbeitern betreue aktuell 599 Pflegebedürftige im Barnim und in der Uckermark. Das Unternehmen konnte 2019 zwei neue Angebote aufbauen: zum einen den ambulanten psychiatrischen Pflegedienst (am Gropius-Krankenhaus Eberswalde), zum anderen den Pflegecampus Angermünde, informierte Verwaltungsdirektor Robert Schindler vor dem sehr interessierten Publikum. Als Erfolg wertet Schindler, dass es im vorigen Jahr gelungen ist, mit den Krankenkassen für die ambulante Pflege sogenannte Lohnuntergrenzen zu verhandeln. Demnach startet eine examinierte Krankenschwester nunmehr mit einem Gehalt von 2487 Euro im Monat.

Pflegeversicherung Teilkasko

Als größte Herausforderung sieht der Verwaltungsdirektor – neben der Fachkräftesicherung an sich – die Finanzierung der ambulanten Pflege im ländlichen Raum an. Ein Problem sei für Betroffene auch, dass die Pflegeversicherung – im Gegensatz zur Krankenversicherung – nicht Voll-, sondern nur Teilkasko sei.

Gleichwohl: Dank der Angebotsvielfalt sei es möglich, Pflege passgenau zuzuschneiden. Auch die Sozialdienste in den Kliniken seien dabei, etwa im Rahmen des Entlassungsmanagements, behilflich. Trotz aller professionellen Hilfe (mit aktuell etwa 3000 Pflegekräften): Die Hauptlast in Sachen Pflege tragen nach wie vor die Familien selbst. Laut Schindler werden von den aktuell 12 847 Pflegebedürftigen mehr als 7000 zuhause betreut, von Angehörigen. Auch eine Kombination aus Pflegegeld und Sachleistungen sei möglich. Kostenlose Kurse für pflegende Angehörige bietet etwa das Martin-Gropius-Krankenhaus in Eberswalde an.

Nächste Termine für den "Medizinischen Dienstag": 3. März, 18 Uhr, Behandlung bei Hirntumor mit Chefarzt Dr. Stefan Schreiber; 24. März, 18 Uhr, Stress vermeiden mit Chefärztin Dr. Uta Donges; jeweils im Wunderlich-Haus