Jan Michel

Berlin Sechs Titel bei den Norddeutschen Seniorenmeisterschaften in der Halle, dazu weitere sechs Medaillen im Rahmen der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften: die Altersklassen Athleten des VfL Brandenburg hinterließen im Sportforum in Berlin Hohenschönhausen einen starken Eindruck.

Gleich drei Titel gewann Rita Schubert in der Altersklasse W65. Die 200 Meter sprintete sie in 36,47 Sekunden und über die vier Hallenrunden war sie in beeindruckenden 3:03,01 Minuten unterwegs. Das Triple perfektionierte sie dann mit ihrem Sieg über 3000 Meter in 13:52,11 Minuten.

Mit neuer Bestzeit über 60 Meter Hürden ersprintete sich zudem Ellen Schlieker den Titel in der Altersklasse W50. 10,53 Sekunden benötigte sie für die kurze Hürdendistanz. Mit 1:10,73 Minute für die 400 Meter konnte sie Titel Nummer zwei für sich verbuchen. Über 800 Meter kam zudem noch der zweite Platz dazu (2:41,00 Minuten).

Für Oliver Schulze standen gleich zwei Wettbewerbe auf dem Plan. Während er den Weitsprung der Altersklasse M45 mit 5,42 Metern für sich entscheiden konnte, kam er über 60 Meter nach 8,18 Sekunden als Zweiter ins Ziel.

Mit einem Satz auf 5,32 Meter sprang außerdem Thomas Frank in der Altersklasse M50 auf den zweiten Platz. Da nur ein Athlet aus Niedersachsen weiter sprang, wurde er Berlin-Brandenburgischer Meister. Beim Sprint über 60 Meter brachten ihm seine 8,56 Sekunden die Plätze drei bzw. zwei im Klassement der Norddeutschen bzw. Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften ein.

Bei den Männern der Altersklasse M55 startete Bernd Panoscha. Sein 60 Meter Sprint in 9,06 Sekunden brachte ihm den Vizelandesmeistertitel ein. Bronze gab es zudem im Hochsprung für 1,37 Meter.