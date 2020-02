René Wernitz

Rathenow/Havelland (MOZ) Rollstuhlfahrer, Blinde, Senioren mit Rollatoren, aber auch Mütter mit Kinderwagen - für sie und viele weitere Personengruppen ist es wichtig, dass ein Ort und seine öffentlichen Einrichtungen barrierefrei zu erreichen sind. Der Landkreis Havelland hat ein Forum geschaffen, in dem Bürger sich einbringen können. Sie sind durch die Integrationsbeauftragte Anne-Christin Kubb dazu aufgerufen, Hinweise zu geben und Vorschläge zu unterbreiten, damit der Alltag barrierefreier wird. Einen Beitrag zum Thma liefert hier die Rathenowerin Rita König.

"Glücklicherweise benötige ich zum Laufen bisher weder einen Rollator noch einen elektrischen Rollstuhl. Mit dem Rad bin ich nicht oft unterwegs, aber weil mir auf den (Rad-)Wegen die Holperstellen und fehlenden Kantsteine bewusst sind, kann ich sie umfahren oder nutzen. Das alles führte in der Vergangenheit dazu, dass ich selten auf Fahrbahnabsenkungen oder ebene Steinplatten fixiert war. Seit mein Enkelkind in der Nähe ist, betrachte ich alles mit anderen Augen. Ein Kinderwagen, selbst, wenn er ein so moderner ist mit Vorderrädern, die nach links oder rechts ausweichen können, ist zuallererst ein Gefährt. Ein großes. Schweres. Das geschoben werden will.

In den letzten Jahren hat sich in der Rathenower Innenstadt vieles verändert. Die Fußgängerüberwege haben Bordsteinabsenkungen erhalten, wenn auch an einigen Stellen auf der linken und an anderen auf der rechten Seite. Manchmal stutzen Autofahrer, wenn ich mit dem Wagen einen Schlenker mache, manchmal fahren sie bereits wieder an, weil sie nicht vermuten, dass ich nur nach der besten (flachsten) Stelle suche, um den Wagen mit dem gerade eben eingeschlafenen Kind möglichst stuckerfrei über die Straße bewegen zu können.

Auch die Rampen sind eine gute Sache, man kommt zu den Verkaufsstellen, die Regalabstände drinnen reichen ebenfalls aus, um mit dem Kinderwagen einzukaufen. Den Korb unter dem "Bettchen" habe ich – wie alle anderen Mütter – auch vor Jahrzehnten schon gern genutzt.

Im Öffentlichen Raum müssen Gesetzesvorgaben eingehalten werden, jedenfalls, wenn etwas rekonstruiert oder neu errichtet wird. Das wird seitens der Ämter kontrolliert, aber auch in regelmäßigen Abständen von betroffenen Bürgern gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten des Landkreises, dem Seniorenrat und anderen Freiwilligen getestet. Zuletzt im Herbst des letzten Jahres.

Der Seniorenrat der Stadt Rathenow hat die dabei erstellte Liste mit Hinweisen und Wünschen der Stadtverwaltung und den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung übergeben. Es gibt noch viel zu tun - Beschriftungen in Brailleschrift für Blinde zum Beispiel-, aber der Grundstein ist sozusagen gelegt.

Problematisch wird es bei einigen Dienstleistern. Ich war mit meinem Enkelkind im Kinderwagen auf dem Weg zur Post, einen dicken Brief abgeben, für den ich das Porto nicht vorab bestimmen konnte. Als ich auf dem Märkischen Platz ankam, fiel mir ein, dass ich wiederholt Rollstuhlfahrern geholfen habe, die vor dem Eingang des Postgebäudes standen. Und nicht selbst hineinkommen konnten. Ich blieb stehen. Ich würde mit dem Wagen ebenfalls nicht bis zum Schalter gelangen können.

Es gibt mehrere Dinge, die mir einfallen, wenn ich an die Hauptpost denke – arbeitnehmerunfreundliche Öffnungszeiten, umständliche Bezahlung, defekte Briefmarkenautomaten – nun also auch noch fehlende Barrierefreiheit.

Die "kleine Poststelle" am City-Center, zu der ich ging, ist mit dem Kinderwagen zwar mühelos zu erreichen, aber Briefe werden dort nicht entgegengenommen, nur Päckchen und Pakete. Ich lief also in die Goethestraße zur nächsten möglichen "Postfiliale". Eine Stufe hatte ich gedanklich einkalkuliert – aber es waren mehr. Glücklicherweise halfen mir Männer, den Wagen zuerst hinein und anschließend wieder auf den Gehweg zu heben. Den Brief war ich also los.

Ein paar Tage später wollte ich zur Commerzbank. Auch dort kommt man von der Steinstraße aus nicht in die Filiale. Eventuell ist es über den Hof und durch den Flur möglich, mit oder ohne Fahrstuhlbenutzung innerhalb des Ärztehauses – aber das kann doch nicht Sinn und Zweck sein! Wiederum kamen mir freundliche Mitbürger zu Hilfe, sodass ich alles erledigen konnte, was ich vorgehabt hatte. Danach ging es zur Bibliothek. Hier wusste ich, dass es mehrere Stufen gibt, aber das war nun gar nicht umständlich, denn eine Angestellte half mir, den Wagen hoch zu tragen.

Man kann seine Prioritäten natürlich auch ganz anders setzen, aber für mich sind Post, Geldautomat und Bibliothek drei wichtige Punkte in der Innenstadt, die ich gern auch mit meinem Enkelkind im Wagen erreichen möchte. Wobei mir dann immer noch die Möglichkeit bleibt, die Wege zu einem späteren Zeitpunkt und allein zu bewältigen. Diese Option haben weder Mütter, die mit ihrem Kind unterwegs sind, noch Menschen mit Beeinträchtigungen. Ganz abgesehen davon, dass ein Kinderwagen vermutlich viel leichter ist als ein Rollstuhl mit Insasse.

Es war für mich eine schöne Erfahrung, in unserer Stadt so viele hilfsbereite Menschen erleben zu dürfen. Ich möchte mich nur nicht darauf beschränken müssen, jemanden zu finden. Von einer Innenstadt, einem Stadtzentrum, erwarte ich, dass wichtige Gebäude auch für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar und damit nutzbar sind."