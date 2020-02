Juliane Keiner

Fläming (moz) "Unglaublich, der reine Wahnsinn", schreibt Monika Wieger von den Tierfreunden im Fläming. Der Spendenaufruf zur Rettung von Remus in BRAWO zog einen fantastischen Erfolg nach sich. "Innerhalb kürzester Zeit ist die enorme Summe für die notwendige Operation von Remus zusammengekommen. Wir sind begeistert, sprachlos, überwältigt. Wir bedanken uns bei all den zahlreichen lieben Spender. Es ist einfach so wunderbar. Auch danken wir allen, die über das Schicksal von Remus ihren Bekannten und Verwandten erzählt haben. Viele liebe Menschen haben uns angerufen und sich informiert, gern haben wir zu Remus Auskunft gegeben", so Monika Wieger. Die Vorbereitungen für die OP sind bereits in vollem Gange und auch die Suche nach einem schönen Lebensplatz für Remus geht weiter. Nun heißt es bald Daumen drücken, damit alles gut wird. Die Tierfreunde Fläming sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der berechtigt ist, Spendenbescheinigungen auszustellen. Spender, die eine Bescheinigung wünschen, senden ihre Kontaktdaten per Email an info@tierfreunde-flaeming.de.