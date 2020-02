Matthias Henke

Menz Eine positive Halbzeitbilanz ziehen Paul Elste aus Seilershof und die Berlinerin Jeanette Dittrich. Seit September absolvieren die beiden ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Naturparkhaus am Menzer Friedensplatz.

Paul Elste machte seinen Schulabschluss an der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee. Nun will der 17-Jährige sein FÖJ zu Orientierung nutzen, wie auch Jeanette Dittrich. Die junge Frau aus dem Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg machte 2018 Abitur und studierte sogar bereits ein Semester Physik. "Doch ich habe gemerkt, das war nichts für mich", sagt die 21-Jährige. Auch wollte sie raus aus der großen Stadt, die Bereiche Natur und Umwelt lagen ihr. Über den Träger der FÖJ-Stellen, über den Verein "Märkischer Wald" (siehe Infokasten) kam sie dann auf die Menzer Einrichtung.

Umgekehrt passe es auch, wie Naturparkhaus-Mitarbeiterin Karin Schlösser versichert. "Es ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit", so Schlösser. "Wir hatten es auch noch nicht oft, dass wir die Ökis für eine Familienwanderung alleine losschicken können." Doch Wissen und Verantwortungsgefühl seien bei den jungen Leuten zweifellos vorhanden. Darauf könne man sich verlassen. "In der Vergangenheit hatten wir auch schon zu tun, die Stellen vollzubekommen", so Schlösser weiter. "Manchmal sind auch die Omis sehr rührig und rufen für ihre Enkel bei uns an und erkundigen sich wegen einer Stelle. Das sind nicht immer die besten Voraussetzungen."

Die "Ökis" haben gut zu tun, Langeweile kommt nicht auf. Das Betreuen von Besuchern, Kassieren, Telefondienst, das Vorbereiten von Veranstaltungen – zum Beispiel auch des Waldfestes – zählen zu ihren Tätigkeiten. Oder kurz zusammengefasst "Alle machen alles". Ganz so ist es letztlich doch nicht, denn jeder Öki bearbeitet auch ein eigenes Projekt. "Mir ist aufgefallen, dass das Naturparkhaus in den sozialen Medien nicht so präsent ist. Viele Kinder können mit dem Naturparkhaus nichts anfangen, wenn sie zum ersten Mal davon hören. Um zu zeigen, was es hier alles gibt und was man hier machen kann, will ich einen Imagefilm drehen", beschreibt Paul Elste sein Projekt. Das Drehbuch sei fertig, erste Takes im Kasten. Die Natur ins rechte Licht rücken, damit kennt sich Elste aus. So hat er während seiner Schulzeit, zusammen mit Mitschülerinnen, schon Fotografien in der Regionalwerkstatt nebenan ausstellen können. So kam auch der Kontakt zum Naturparkhaus zustande.

Jeanette Dittrich widmet sich in ihrem Projekt dem Kulturhanf. Ziel sei es, eine Infotafel für den Sinnesgarten zu gestalten. "Ich will zeigen, das es nicht nur den Hanf zum Rauchen gibt, sondern es sich um klimafreundlichen und nachhaltigen Rohstoff handelt", sagt sie. Was heute bei manchen ein Naserümpfen auslöst, sei früher selbstverständlich gewesen. Was wäre das Druckerwesen ohne Hanf? Die Gutenberg-Bibel wurde auf Hanf-Papier gedruckt und die Unabhängigkeitserklärung der USA auf Hanfpapier geschrieben. Auch ein beliebter Faserlieferant für Kleidung war die Pflanze. Jüngst sei der Hanf wieder dabei, etwa als Dämmstoff populär zu werden. Ein Vorteil beim Anbau sei, dass keine Pestizide benötigt würden, da die Pflanze in der Lage sei, sich selbst gegen Insekten zu verteidigen. Etwa in Zempow und der Uckermark werde Nutzhanf im Norden Brandenburgs angebaut, auch von den Erfahrungen der dortigen Landwirte will Jeanette Dittrich für ihr Projekt profitieren.