Nach Großbrand am Hafen

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Zum Auftakt der jährlichen Mitgliederversammlung hat Ludwig Schattka, Vorsitzender des Seniorenvereins "Treffpunkt" in Birkenwerder, am Mittwoch einen Scheck über 1 650 Euro an den Motorwassersportclub Birkenwerder übergeben.

"Wir waren alle bestürzt, als wir von dem Brand im Bootslager gehört haben", sagte Schattka. Senioren in Birkenwerder sind mit dem Verein seit Jahren eng verbunden. In diesem Jahr findet bereits zum 50. Mal ein Bootskorso für die älteren Einwohner statt. Schatzmeisterin Manuela Thiemann dankte den Senioren für die "großzügige Spende", die für den Wiederaufbau des Lagers gut gebraucht werden könne.