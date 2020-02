Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Ich schlafe mit dem soziokulturellen Zentrum wirklich schlecht", gestand Bad Belzigs Bauamtsleiter Robert Wildgrube in der Sitzung des städtischen Wirtschaftsausschusses. Die erste Sitzung des Gremiums in 2020 musste er zum Anlass nehmen, um eine schlechte Nachricht zu verkünden: Die Sanierung der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule zum soziokulturellen Zentrum wird immer teurer. Um Kosten zu sparen, hat man sich schon jetzt darauf verständigt, anstatt wie geplant Parkett zu verlegen, auf Linoleum für die Fußböden zurückzugreifen.

Auch der Plan, den alten Putz an den Wänden zu lassen, war gescheitert. Bei der Bestandsaufnahme hatte man festgestellt, dass die Wände von Salpeter befallen sind. Ein weiterer Punkt, der die Sanierungskosten steigen ließ. Mit den Worten "Bauen im Bestand ist bei einem so alten Gebäude immer ein Risiko", suchte Wildgrube die Situation zu erklären. So musste zwischenzeitlich festgestellt werden, dass die Bausubstanz deutlich schlechter ist, als noch vor anderthalb Jahren angenommen.

Bereits im September 2019 wurden die Abgeordneten darüber informiert, dass die horizontale Abdichtung in großen Teilen des Baukörpers beschädigt war, in der Dach- und Holzbalkenkonstruktion einen Schädlingsbefall festgestellt wurde, sich in Teilen der Dachkonstruktion der Schwamm ausgebreitet hatte und Deckenbereiche im Kellergeschoss sich als nicht tragfähig erwiesen hatten.

Aktuell geht die Verwaltung davon aus, dass die Sanierung des fast 100 Jahre alten Hauses einen Mehrbedarf von knapp einer halben Million Euro erfordert.

Für die Sanierung des Objekts hatte die Stadt Bad Belzig 2017 eine Förderung in Höhe von 2,3 Millionen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Integration im Quartier" erhalten. War man damals noch von Sanierungskosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro ausgegangen, werden den Planungen zufolge jetzt 3,4 Millionen Euro dafür benötigt.

Wildgrube informierte, dass eine Erweiterung des bestehenden Fördermittelantrages nicht möglich sei; das Landesamt für Bauen jedoch empfohlen hat, einen weiteren Antrag zu stellen. Über diesen sollen, in einem zweiten Bauabschnitt, die Außenanlagen gestaltet werden. Auch in diesem Bereich hatten sich zwischenzeitlich deutliche Kostensteigerungen angekündigt. Dafür sind nach Aussage des Bauamtsleiters die Gestaltung der Zufahrt zum Objekt, der Bau von Parkplätzen und damit verbundene Erdbewegungen verantwortlich. Obgleich man sich auch bei der Gestaltung der Außenanlagen keinen Luxus leiste, sondern nur für eine Grundausstattung auf dem Areal sorge.

Die entstandene Finanzierungslücke soll unter anderem aus dem Kreisentwicklungsbudget gestopft werden. 150.000 Euro sind für die Jahre 2020 und 2021 beantragt. "Ich bin zuversichtlich, dass die Lücke geschlossen werden kann", so Wildgrube. Er versicherte, nach weiteren Fördertöpfen Ausschau zu halten. Denn: Selbst von das Haus komplett saniert ist, braucht es Mobiliar und Ausstattung.

Geplant ist, dass die Bibliothek dort einzieht, die Jugendarbeit der Stadt ein Dach über dem Kopf findet und das Jugendtheater "Strumpfhose" wieder eine Bleibe erhält.

Die Nachricht über die enorme Kostensteigerung zeichnete vielen Abgeordneten Sorgenfalten ins Gesicht. Sie nahmen die Information aus der Verwaltung in dieser Folge mit großer Skepsis auf. "Das ist ein Haushaltsrisiko, das wir bei der derzeitigen Haushaltslage nicht akzeptieren können", sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Gustav Horn (SPD). "Ich sehe sehr, sehr große Gefahren auf uns zukommen", so Tobias Paul (CDU). Um einen Plan B zu entwerfen, soll innerhalb von sechs Wochen zu einer Sondersitzung mit Ortstermin eingeladen werden.

Infokasten

Das alte Schulgebäude wurde 1928 gebaut und bis 1996 als Schule genutzt.

Geplant wurde es anfangs jedoch als Turnhalle.

Nach der Wende sollte es als Haus des Gastes dem Kurortgedanken der Stadt gerecht werden.

Fehlende Fördertöpfe verhinderten jedoch die Verwirklichung.

Von 2000 bis 2002 fand das Baubüro der SteinTherme im Haus Quartier.

Danach mieteten sich das Jugendtheater und der Verein für Arbeit und Leben ein.

Letzterer betrieb im Haus bis 2017 eine Lebensmittelausgabe samt Kleiderkammer und Fahrradreparaturwerkstatt.