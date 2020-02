So oder so ähnlich wie in diesem Grobentwurf stellt sich der Graffiti- Künstler Andreas Werner die Umsetzung vor. © Foto: Andreas Werner

In dem Gedicht "Das Huhn" von Christian Morgenstern ist der alte Bahnhof, der auf dieser Postkarte unten links zu sehen ist, gemeint. Heute befinden sich in dem alten Gebäude Wohnungen. © Foto: Repro: Herfert

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Um den berühmten Dichter Christian Morgenstern (Galgenlieder) zu ehren, soll das Gedicht "Das Huhn" am S-Bahnhof Birkenwerder angebracht werden. Die Verwaltung im Rathaus hat von den Gemeindevertretern einen entsprechenden Prüfauftrag bekommen.

Die Idee zu dieser besonderen Ehrung für Morgenstern, der im nächsten Jahr 150 Jahre alt geworden wäre, hatte der frühere Arzt Dr. Ekkehard Weber (kleines Bild), der viele Jahre in der Asklepios Klinik gearbeitet hat. "Irgendwann fragte mich ein Patient, ob ich wüsste, in welchem Zimmer Christian Morgenstern gelegen hätte", berichtet der Arzt auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend. Er wusste es nicht und begann, über den Aufenthalt von Morgenstern im damaligen Sanatorium zu recherchieren. In welchem Zimmer der Dichter seiner Genesung entgegenfieberte, ist unklar geblieben. Weber fand aber heraus, dass Morgenstern sich 1905 und 1906 für ein halbes Jahr wegen seiner Tuberkulose in Birkenwerder behandeln ließ. Inzwischen erinnert am Altbau des Krankenhauses eine Tafel an diesen Aufenthalt.

In seiner Zeit in Birkenwerder verfasste Morgenstern auch zahlreiche Beiträge für sein Berühmtes Buch "Galgenlieder". Darunter eben auch das Gedicht "Das Huhn". "Er hat es dem alten Bahnhof ausdrücklich gewidmet", berichtet Weber, der im engen Austausch mit der Christian-Morgenstern-Gesellschaft steht. "Das ist schon kurios und etwas Besonderes", so Weber, der einräumte, dass es vielleicht schönere Gedichte von Morgenstern gebe. "Aber keines hat so speziell mit Birkenwerder zu tun."

Weber bedauerte, dass mit Ausnahme der kleinen Tafel an der Klinik in Birkenwerder nirgendwo im Ort der prominente Patient gewürdigt werde. Deshalb kam er auf die Idee mit dem Gedicht am Bahnhof. Er verspricht sich von der öffentlichkeitswirksamen Gedichtspräsentation mehr Werbung für Birkenwerder. "Das ist Gemeinde-Marketing für wenig Geld. Einige werden unseren Bahnhof bestimmt schmunzelnd verlassen."

Die Idee wurde von zahlreichen Politikern begrüßt: "Das Huhn ist ein Alleinstellungsmerkmal für Birkenwerder", sagte Dankfried Gabriele (Linke). Torsten Werner schlug vor, Sponsoren für das Projekt zu suchen. Zuvor war in den Fachausschüssen aber auch Kritik am "Huhn" laut geworden. Deshalb wurde vorgeschlagen, den Prüfauftrag ohne konkretes Gedicht abzuarbeiten. Nachdem Weber die Gemeindevertreter allerdings über die Hintergründe zur Entstehung informierte, wurde dafür kein Anlass mehr gesehen. Der Antrag der SPD wurde ohne Gegenstimme angenommen.

Die Deutsche Bahn prüft bereits auf unsere Anfrage, ob das Vorhaben im S-Bahnhof Birkenwerder grundsätzlich möglich ist.

Dr. Ekkehard Weber referiert am 7. März in der Kulturwerkstatt des Hohen Neuendorfer Kulturkreises über den Dichter und dessen Aufenthalt in Birkenwerder. Er zitiert auch aus Gedichten und Briefen, die im Sanatorium entstanden sind. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.