Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow Für sechs Jahre muss ein 26-jähriger Rathenower in Haft, der im vorigen August in seiner Wohnung in der Rathenower Puschkinstraße ein Feuer gelegt haben soll. Das entschied die 4. große Strafkammer am Landgericht Potsdam am Mittwoch. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der Mann wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung strafbar gemacht hat. Es war nicht seine erste Tat im Zusammenhang mit Feuer. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht, der Staatsanwalt und der Angeklagte können noch Revision einlegen.

Es war ein lauter Knall, der am 5. August 2019 viele Anwohner in der Puschkinstraße 97 aus dem Schlaf riss. Irgendwann nach 1.00 Uhr barsten die Scheiben, eine Wohnung stand in Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

"Es hätte richtig viele Tote geben können", sagte der Vorsitzende Richter Axel Gerlach mit Blick auf die zehn Menschen, die in dem Mehrfamilienhaus wohnten. Den finanziellen Schaden bezifferte die Hausverwaltung zuletzt auf 150.000 Euro, noch immer werde die Wohnung instandgesetzt.

Das Feuer hat nach Ansicht der Richter der angeklagte Mieter der ausgebrannten Wohnung vorsätzlich gelegt. Er hatte während der beiden Verhandlungstage zum Geschehen geschwiegen. Ein Zeuge hatte ihn kurz vorher rauchend am Fenster gesehen, und nach dem Ausbruch des Feuers fiel er vor allem durch merkwürdige Aktionen auf. So hat er nach Feststellungen des Gerichts einen anderen Bewohner, der mit einem Feuerlöscher ins Haus wollte, den Zugang versperrt, er hat nach Zigaretten gefragt und danach, ob ihm jemand Feuer geben kann. Und als die Polizei ihn erstmal in ein Auto setzte, damit er die Einsatzkräfte nicht weiter stört, hat er mehrfach mit dem Kopf gegen die Scheibe geschlagen.

Nach Überzeugung des Gerichts hat der 26-Jährige den Sessel in seiner Wohnung angezündet, von dort habe es übergegriffen. Dann habe das Feuer den Sauerstoff verbraucht, es sei zu einem kurzen Schwelbrand gekommen, ehe durch den Druck die Scheiben rausflogen und sich das Feuer, dank frischen Sauerstoffs, neu entfachte.

Andere Theorien, zum Beispiel dass der Angeklagte geschlafen habe, aber eine Kerze umgekippt sei oder sich Zigarettenglut entzündet habe, schlossen die Richter aus. Die Zeit dafür sei zu kurz gewesen zwischen dem letzten Mal, als der Angeklagte gesehen wurde, und dem Ausbruch des Feuers. Fehlende Verletzungen deuteten nach ihrer Meinung darauf hin, dass er nicht im Schlaf vom Feuer überrascht worden war. Als ehemaliges Mitglied der Jugendfeuerwehr habe der 26-Jährige auch Wissen um Feuer und seine Ausbreitung.

Die Richter beurteilten das Geschehen damit weitgehend anders als der Verteidiger. Er hatte eine Freiheitsstrafe im bewährungsfähigen Bereich – also bis zu zwei Jahren – beantragt und ging von einer fahrläassigen Brandstiftung aus. Außerdem verwies er auf eine ungekündigte Arbeitsstelle bei einem Reinigungsunternehmen, das ihm auch ein sehr gutes Zeugnis ausstellte, sowie eine Wohnung, die sein Mandant in der Umgebung von Rathenow in Aussicht habe. Der Staatsanwalt hatte acht Jahre Haft gefordert.

Über das Motiv des Angeklagten konnte das Gericht nur spekulieren. Kurz nach der Tat hatte er geplant, eine Frau in Süddeutschland zu besuchen, die er über das Internet kennengelernt hatte. Die Zugfahrkarte war schon gekauft, aber dann meldete sie sich nicht mehr. Der Angeklagte habe am Tatabend getrunken und beim Chatten mit einer Bekannten schwerste Beschimpfungen gegen die Frau geäußert.

Das Gericht sah Parallelen zu einer anderen Straftat des Mannes, wegen der er vor einigen Jahren vor Gericht stand und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Auch damals habe eine krisenhafte Situation plus Alkohol dazu geführt, dass er Feuer gelegt habe. Damals seien es Mülltonnen gewesen, jetzt, während der Bewährungszeit, eine Wohnung. Auch Gründe für eine verminderte Schuldfähgkeit sahen die Richter nicht, auch nicht in der hohen Alkoholisierung, die laut Verteidigung bei 2,38 Promille gelegen haben soll. Der Angeklagte könne seinen Konsum steuern, befand das Gericht

Richter Axel Gerlach fand mahnende Worte. "Sie haben dieses Mal Glück gehabt", sagte er in Richtung des Angeklagten. Beim nächsten Mal aber werde keiner drumherumkommen, neben einer Freiheitsstrafe auch eine Sicherungsverwahrung anzuordnen. Das bedeutet: "Auch nach der Haftstrafe bleiben Sie hinter Mauern", so Gerlach, weil er als gefährlich gelte. Dieses Mal aber waren die gesetzlichen Voraussetzungen noch nicht erfüllt.