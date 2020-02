Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Brandenburg Finanz- und Innenministerium haben ihre Unterstützung zur würdigen Neugestaltung des Gedenkortes KZ Oranienburg zugesagt. Das sei ihm in einem Schreiben der Ministerien versichert worden, teilt der Oranienburger SPD Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann mit.

Die Neugestaltung solle bei der Errichtung des Studierendenwohnheims der Polizeihochschule berücksichtigt werden. Auf dem Grundstück Berliner Straße 45/47 befand sich das erste KZ in Preußen, das am 21. März 1933 in einer alten Brauerei errichtet wurde. Die Geschichte des ersten Konzentrationslagers auf preußischem Boden soll in den Lehrplan der Polizeihochschule aufgenommen werden, kündigten die Ministerien an. Im Januar hatten Oranienburgs Stadtverordnete auf Antrag von SPD, Linkspartei und Bündnisgrünen beschlossen, einen "modernen Ort der Erinnerungskultur, der Aufklärung über die düstere Vergangenheit sowie des Appells für eine freie und offene Demokratie" an der Berliner Straße zu schaffen.

"Die Botschaft aus Oranienburg ist in Potsdam angekommen. Die Errichtung des Wohnheims und die würdige Neugestaltung des Gedenkortes gehören zusammen", sagt Lüttmann. Der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen hat das städtebauliche Konzept für das Wohnheim mit rund 400 Plätzen gestern Abend im Oranienburger Bauausschuss vorgestellt.