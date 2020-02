Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) hat während der jüngsten Ratssitzung über die aktuellen Schülerzahlen in Grundschulen der Nachbargemeinden informiert. Recherchiert worden war die Auslastung der Bildungsstätten in Menz und Lychen zusätzlich zu den Fürstenberger Grundschulen. Insgesamt befänden sich danach in den ersten Klassen 105 Kinder, in den zweiten seien es 115, in den dritten 101 Schüler, in den vierten seien es 92, die fünfte Klasse besuchten 82 Kinder, und 90 Kinder sind es in der sechsten Klasse.

Das Ergebnis sei ermutigend, kommentierte der CDU-Stadtverordnete Olaf Bechert die aktuellen Daten. Die Schülerzahlen stimmten jene "optimistisch", die für eine weiterführende Schule in der Wasserstadt eintreten. Fürstenbergs Bürgermeister merkte an, die Quote der Schüler, die aufs Gymnasium wechselten, läge bei 46 Prozent. Potentiell könne man zum Beispiel bei den Sechstklässlern lediglich mit etwa 49 Schülern rechnen, bei den Fünftklässlern höchstens mit 44. Zu bedenken gebe es auch, dass die Schulplanung vorschreibt, eine weiterführende Schule sollte fünf Jahre lang 54 Kinder in jeder Klassenstufe vorweisen.

Der Kreistagsabgeordnete Raimund Aymanns (Freie Wähler) erklärte am Mittwoch, man werde den Bürgermeister gerne bei seinen Aktivitäten für die Oberschule unterstützen. Der Landrat sei auf das Thema angesprochen worden.