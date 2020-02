Martin Risken

Kurtschlag (MOZ) Im Alter von 71 Jahren ist die Mitbegründerin des SPD-Ortsvereines Kurtschlag, Johanna Nickel, am Sonntag verstorben. Mit großer Trauer nahmen die Mitglieder des Ortsvereines die Nachricht vom Tod Johanna Nickels zur Kenntnis.

Als Lehrerin an der Schule in Kurtschlag und später an der Havelland-Grundschule Zehdenick war sie vielen Menschen in der Region bekannt und vertraut. Gleich nach der Wende ergriff sie mit anderen Bewohnern aus ihrem Heimatdorf Kurtschlag die Initiative und gründete den Ortsverein der Sozialdemokraten mit. Aktiv brachte sie sich in die Entwicklung der damals noch selbstständigen Gemeinde Kurtschlag mit ein. Auch nach dem Zusammenschluss der SPD-Ortsvereine und Kurtschlag im Jahr 2003 blieb Johanna Nickel politisch aktiv. Viele Jahre lang war sie im Vorstand des SPD-Ortsvereins als Schatzmeisterin aktiv. "Johanna Nickel war wegen ihrer freundlichen, offenen und gradlinigen Haltung sehr geachtet. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren", teilte der Vorstand des SPD-Ortsvereins mit. Die Trauerfeier ist am kommenden Montag, 24. Februar, um 14 Uhr in der Kirche in Kurtschlag. Anschließend findet die Beisetzung statt.