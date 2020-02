Diana Grund

Niemegk Die städtische Badeanstalt Niemegk wurde 1929 mit einem Schwimmbecken von 33 1/3 Meter eröffnet und feierte 2019 ihr 90. Jubiläum. Viele Niemegker Bürger erlernten dort das Schwimmen, nahmen an sportlichen Wettkämpfen teil, oder nutzten diese Örtlichkeit zum Erholen. Mitten im Ort gelegen, grenzt die Badeanstalt direkt an den Kindergarten, den historischen Wasserturm und den Schützenplatz des Flämingstädtchens. Welcher Ort hat schon diese ideale Beschaffenheit, dass der Kindergarten und auch der zukünftige Schulhort direkt neben der Schwimmstätte liegt und der städtische Nachwuchs in Badekleidung zum Wasserspaß und –sport gehen kann? "Ich denke nicht viele", so Diana Grund, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des neu gegründeten Vereins.

Um die Badeanstalt zu erhalten und dem Bädersterben in Deutschland entgegenzuwirken, wurde ein Förderverein gegründet. Die Resonanz zur Gründungsversammlung war überwältigend. Der Speiseraum der Niemegker Schulküche, welcher als Gründungsort gewählt wurde, füllte sich rasant. Viele Bürger aus Niemegk und den umliegenden Gemeinden kamen, um der Vereinsgründung ihre Zustimmung zu geben. Bürgermeister Hans-Joachim Linthe übernahm die Versammlungsleitung, begrüßte die Anwesenden Gäste, verlass die zu beschließende Satzung und Beitragsordnung des Vereins und stellte die entsprechenden Vereinspositionen zur Wahl. Als Vereinsvorsitzenden schlug er Matthias Grund vor, welcher in den zurückliegenden Monaten schon viele Dinge für eine Vereinsgründung mit weiteren Mitstreitern abgeklärt hatte. Marco Möbeus wurde zum stellvertretenden Vereinsvorsitzenden gewählt und Evelyn Grieger übernahm die Position der Kassenwartin. Den erweiterten Vorstand bilden Katrin Schröter (Firma BOSS / Schulküche Niemegk), Steffi Andexer und Ines Maager (Schulhort und Kita Niemegk / Johanniter Unfallhilfe) und Diana Grund (Öffentlichkeitsarbeit). Mit Beifall und einer Überraschungstorte in Form eines Badebeckens wurde dem neuen Vorstand von den nun fünfzig Gründungsmitgliedern gratuliert.

"Allen Vereinsmitgliedern ist bewusst, dass viel Arbeit und Einsatzkraft auf sie zukommt. In den nächsten Wochen erfolgt durch den Vorstand eine Bestandsaufnahme der Situation in der Badeanstalt, eine Aufgabenverteilung der organisatorischen Arbeiten, Finanzplanungen für die nächsten Jahre und die Sponsorenfindung." Ziel muss es sein, in neun Jahren das 100-jährige Bestehen der Badeanstalt feiern zu können und die Badeanstalt stetig zu verschönern und zu verbessern.