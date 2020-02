Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Schön(im)Walde-Glien heißt es zum 17. Umwelttag am 28. März in der Gemeinde Schönwalde. Zur Vorbereitung des Umwelttages lädt der Bürgermeister am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr in das Rathaus, Berliner Allee 7, m Ortsteil Schönwalde-Siedlung ein. Zu diesem Termin soll der Ablauf und die Durchführung des Umwelttages in allen Ortsteilen koordiniert werden. Vertreter aller interessierten Gruppen, Vereine und Einzelpersonen sind dazu eingeladen. Hinweise und Anregungen sind willkommen. "Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch mehr Schönwalder Bürgerinnen und Bürger aktiv am Umwelttag beteiligen. Helfen Sie mit unsere Gemeinde von Müll und Unrat zu befreien, um sie attraktiv für uns alle zu machen", heißt es in der Ankündigung der Gemeindeverwaltung.