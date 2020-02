René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Kostenlos zur Schule und zurück? Noch immer müssten havelländische Eltern zum Teil tief in die Tasche greifen, um den Beitrag zum Schülerticket ihrer Kinder zu zahlen, so der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke) und kündigt eine Initiative seiner Fraktion an.

Wie er vorrechnet, müssten beispielsweise Eltern eines Abiturienten aus Premnitz, der das Gymnasium in Rathenow besucht, jährlich einen Anteil von 259,60 Euro für das Schülerticket entrichten. Und die Eltern eines Schülers aus Nauen, der die gymnasiale Oberstufe der Rathenower Bürgel-Gesamtschule besucht, seien mit 365,20 Euro dabei, so Görke. Um auch havelländische Eltern von den Beiträgen zur Schülerbeförderung zu befreien, will die Linke-Fraktion einen entsprechenden Antrag in der kommenden Woche im Landesparlament zur Abstimmung bringen.

"Unser Ziel ist klar: Wir wollen zum Schuljahr 2021/2022 für alle Schülerinnen und Schüler in ganz Brandenburg Schülertickets ohne Elternbeteiligung", so der Landtagsabgeordnete, der den Blick zu den Nachbarn in Berlin richtet: "Dort nutzen Kinder und Jugendliche seit dem 1. September 2019 das Gratis-Schülerticket für Fahrten durch das gesamte Stadtgebiet."

Der Linke-Vorschlag beinhalte, dass das Land nach dem Konnexitätsprinzip den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten für die Schülertickets erstattet. "Eine solche einheitliche Regelung für das ganze Land, die auch die Eltern im Havelland finanziell entlastet, ist überfällig", meint Görke. Schließlich dürften Bildungschancen eines Kindes nicht vom Geldbeutel seiner Eltern abhängen. Das gilt auch für die Kosten der Schülerbeförderung.