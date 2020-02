red

Bad Belzig Die Polizei in Bad Belzig wurde am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem ein PKW in einen Vorgarten gefahren ist. Die 22-jährige Fahrerin verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Die Polizeibeamten stellten im Zuge der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und wies einen Alkoholwert von 1,26‰ aus. Zudem war die junge Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste sie sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.