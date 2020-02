BRAWO

Brandenburg an der Havel Das im November begonnene Lehniner Gespräch for Future wird am Dienstag, 25. Februar, um 18.30 Uhr fortgesetzt. Die Veranstaltung findet im Elisabethhaus, Klosterkirchplatz 13 statt. Der Eintritt ist wie immer frei.

Zu Gast sind der Leiter des Umweltbüros der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Hans-Georg Baaske, der Geschäftsführer der regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH, Hans-Jürgen Hennig, die Klimaschutz-Managerin für den Landkreis Potsdam-Mittelmark, Barbara Ral sowie Bio-Landwirt Timo Wessels. Die Moderation übernimmt Monika Jones von der Deutschen Welle.

Nachdem Prof. Wolfgang Lucht vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung im November sehr eindrücklich über die derzeitige Situation informierte und die schon heute sichtbaren sowie die zu erwartenden Folgen des Klimawandels beschrieb, versammelt das nun anschließende zweite Gespräch regional verantwortliche Akteure aus verschiedenen Bereichen und versucht, das Thema konkreter zu fassen.

Gefragt wird, welchen Beitrag Politik und Verwaltung, Öffentlicher Nahverkehr, Landwirtschaft und Kirchengemeinden, aber auch, jeder und jede Einzelne realistisch für mehr Klimafreundlichkeit und weniger CO2-Ausstoß leisten können.

Im Rahmen des Lehniner Gespräches wird das Diakonissenhaus für sein Energiemanagement mit dem Umweltpreis "Blauer Planet" des Landkreises Potsdam-Mittelmark ausgezeichnet.