dpa

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Tourismusbranche hat im vergangenen Jahr mit fast 14 Millionen Gästeübernachtungen einen Rekord verbucht.

"Wir peilen jetzt die 15-Millionen-Marke an", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation der Tourismusbilanz. In Zeiten des Klimaschutzes und des Weltgeschehens profitiere der Tourismus in Deutschland. Brandenburg könne gute Angebote beim Aktivtourismus vorweisen und habe dazu eine gute Infrastruktur und verlässlich gute Qualität.

Im Durchschnitt blieben die Urlauber 2,7 Tage im Land. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent gestiegen, sagte Steinbach. Gewinner ist nach den Angaben der Spreewald, der erstmals über zwei Millionen Besucher zählte. Spitzenreiter ist erneut die Region Seenland Oder-Spree mit knapp 2,3 Übernachtungen.