Oranienburg (MOZ) Einen handfesten Streit musste die Polizei am Mittwochnachmittag in einem Nagelstudio an der Bernauer Straße in Oranienburg schlichten. Der Hintergrund für den Streit mag zwar durchaus kurios, mit Blick auf die Geschäftslandschaft in der Oranienburger Innenstadt am Ende aber doch nicht so abwegig erscheinen.

Was war passiert? Eine Mutter hatte sich in dem Nagelstudio geweigert, den geforderten Betrag von 50 Euro für die Behandlung ihrer Tochter zu bezahlen. Sie legte lediglich 30 Euro auf den Tresen und beleidigte die Mitarbeiterin des Geschäftes. Diese verschloss daraufhin die Tür, um zu verhindern, dass Mutter und Tochter den Laden verlassen, ohne den vollständigen Betrag zu bezahlen.

Bei Klärung des Sachverhaltes durch die Polizei stellte sich schließlich heraus, dass sich Mutter und Tochter in der Tür geirrt hatten. Den niedrigeren Preis hatten sie zuvor telefonisch mit einem anderen Nagelstudio vereinbart, das sich auf der anderen Straßenseite befindet.

Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf.