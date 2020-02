Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Die beste Vorleserin der Stadt heißt Nelly Charlotte Albert aus der Grundschule "Am Krugpark". In zwei Vorleserunden setzte sich die Sechstklässlerin am Mittwoch gegen ihre zehn Mitvorleser durch.

Sie alle waren als Schulsieger ihrer jeweiligen Schule im Rahmen des 61. bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der seit 1959 durchgeführt wird, in der Kinderbibliothek der Fouqué Bibliothek zusammengekommen, um den Stadtsieger unter ihnen zu ermitteln. Zu lesen war zunächst ein selbst gewählter Text, in der zweiten Runde musste dann ein vorgegebener Text vorgetragen werden. Von Harry Potter über Bob der Streuner, Conni und Co bis hin zum Clan der Wölfe stellten die Schüler ihre Lieblingsbücher vor. Nelly Charlotte Albert hatte sich für "Die Duftapotheke" von Anna Ruhe entschieden und konnte erste Punkte bei der sechsköpfigen Jury, in der auch der Vorjahressieger Jannes Bruder saß, erzielen. Auch den zweiten Teil, in dem alle eine Passage aus "Charlie kriegt die Flatter" von Sam Copeland vorlesen mussten, meisterte Nelly Charlotte und hatte in der Endwertung schließlich knapp die Nase vorn. Lohn der Bemühungen für alle Schüler war - natürlich - ein Buch: "Die beste Bahn meines Lebens" von Anna Becker. Die Siegerin durfte sich zusätzlich noch über "Das Abrakadabra der Fische" von Simon van der Geest freuen.

Nach dem Stadtentscheid steht Nelly Charlotte nun der Bezirksentscheid Brandenburg West bevor, der in Wittstock stattfindet. Setzt sie sich auch dort durch, darf sie weiter zum Landesentscheid. Die letzte Station wäre dann der Bundesentscheid, der vom 22. bis 24. Juni in Berlin stattfindet.

Am Vorlesewettbewerb beteiligen sich jährlich rund 700.000 Schüler der sechsten Klassen aller Schularten, seit 28 Jahren ist auch die Stadt Brandenburg dabei. Hier kürten insgesamt 450 Kinder ihren jeweiligen Schulsieger.