Neuruppin Der Internationale Frauentag liegt in diesem Jahr recht günstig: Er wird am 8. März, einem Sonntag, gefeiert. Das ist für das Team des Hangar 312 Grund genug, am Vorabend, dem 7. März, eine große Party nur für Frauen zu veranstalten. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass eine Stunde früher. Das Motto der Feier lautet "Mädels, das ist eure Nacht!".

Bis auf das männliche Barpersonal sind die Frauen bei dieser Veranstaltung unter sich. Neben Cocktails wird es auch einige Überraschungen geben. Das Highlight des Abends ist die Luftakrobatik von Chris Kiliano. Er will laut Ankündigung durch "stahlharte Muskeln, enorme Körperbeherrschung und ein gewinnbringendes Lächeln" überzeugen. An zwei von der Decke hängenden, schmalen Gurten, die Kiliano sich um die Handgelenke geschlungen hat, rotiert er am 7. März nach oben. Seine Luftakrobatik ist mehrfach preisgekrönt und international bekannt aus dem Fernsehen. An den Strapaten gehört er zu den weltbesten Kraftakrobaten. Er ist außerdem Europas einziges fliegendes Model und lief unter anderem für Hugo Boss, Triumph, BMW, Bentley und Rolls Royce.

Karten für den Mädelsabend kosten zwölf Euro. Es gibt die Tickets bei Foto-Schubert in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 90 und online unter www.hangar-312.de.