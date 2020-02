Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) In Australien wüteten wochenlang Buschbrände von bisher unbekanntem Ausmaß. Durch die Feuer haben viele Menschen ihr Heim verloren. Experten gehen davon aus, dass der Feuersbrunst mehr als eine Milliarde wildlebender Tiere zum Opfer gefallen sind. Der ehemalige Fehrbelliner Oliver Rook lebt seit sechs Jahren in Australien. Im Interview mit Redaktionsleiterberichtet er davon, was er von der Katastrophe mitbekommen hat, und wie von Deutschland aus geholfen werden kann.

Herr Rook, hier in Deutschland haben wir im Fernsehen schreckliche Bilder von Buschbränden, verbrannten Orten und leidenden Tieren gesehen. Wie sehr wirkten sich die Brände auf Ihr Leben aus?

Hier in Toowoomba waren wir nur minimal von den Buschbränden betroffen. Vor einigen Monaten hatten wir ein Buschfeuer, das war etwa 40 Kilometer entfernt. Wenn der Wind ungünstig stand, konnte man den Rauch riechen. Wenn man am Abend von einem Aussichtspunkt in die Richtung des Feuers geschaut hat, konnte man es am Horizont erkennen. Die größten Brände waren größten Teil in New South Wales und Victoria. Die sind etwa 1 200 Kilometer entfernt von Toowoomba. Vorsichtsmaßnahmen mussten wir keine ergreifen.

Bereiteten Ihnen die großen Brände Sorgen?

Ich selber habe keine Ängste, Sorgen oder Zukunftsängste. Ich habe mal einen Spruch gehört, der mir sehr gefällt. Er lautet: Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl, sie geben einen etwas zu tun, bringen einen aber nirgendwo hin.

Helfen sich Menschen gegenseitig?

Solidarität in Australien wird sehr groß geschrieben, ich denke sogar größer als in Deutschland. Vor einigen Wochen, als die Feuer am schlimmsten waren, hat eine prominente Person über 50­ Millionen Dollar Spenden eingesammelt. Es handelt sich um Celeste Barber, eine Comedian. Ich kannte sie nicht, da ich mich nicht für Prominente interessiere. Der Prime-Minister Scott Morrison wurde sehr gescholten, als er zu den Hochzeiten der Feuer in den Urlaub nach Hawaii geflogen ist.

Wie wurden und werden die Löscheinsätze koordiniert?

Das System der Feuerwehren ist dem deutschen sehr ähnlich. In den größeren Städten gibt es eine Berufsfeuerwehr und in den ländlichen Gegenden gibt es ein Netz von Freiwilligen Feuerwehren. Diese werden Rural Fire Brigade genannt. Sie werden wie in Deutschland von einer Leitstelle aus koordiniert. Auch gibt es eine dem THW ähnliche Organisation die sich SES, State Emergency Services, nennt.

Konnte man trotz der Brände problemlos durch Australien reisen?

Ja. Ich bin beispielsweise zu Silvester zu Cameron Corner gefahren. Das ist ein Punkt etwa 1 300 Kilometer westlich von Brisbane. An dieser Stelle treffen die Bundesstaaten New South Wales, South Australia und Queensland zusammen. Auf dieser Reise war kein einziger Brand zu sehen. Auf den Webseiten der Rural Fire Services der einzelnen Bundesstaaten sind alle vom Feuer betroffenen Gegenden verzeichnet und diese würde ich selbstverständlich vermeiden.

Wie könnte man von Deutschland aus helfen?

Hauptsächlich mit Geldspenden. Es gibt viele Organisationen, an die man spenden kann. Darunter ist das Australische Rote Kreuz, die Heilsarmee Salvations und RSPCA, eine Hilfsorganisation für Tiere, um nur die größten zu nennen. Eine Bekannte von mir hat eine kleine Organisation, die sich Craft for Wildlife – Australia nennt. Die findet man auf Facebook.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft in Australien aus?

Unser Plan für die Zukunft ist, dass wir möglichst schon in einigen Jahren nach Brisbane ziehen. Nach Deutschland werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr ziehen. Zu Besuch ja, aber nicht dauerhaft.

Warum das?

Die größten Unterschiede zum Leben in Deutschland bestehen darin, dass die Australier entspannter sind als die Deutschen. Wenn man einmal für etwas länger braucht, dann nimmt es einem niemand gleich übel. Vor allem sind die Leute freundlicher aber auch oberflächlicher als in Deutschland. Wenn man gefragt wird, wie es einem geht, dann ist das nicht mehr als eine Art der Begrüßung. Vor allem ist das Wetter hier in Queensland viel besser als in Deutschland. Wenn es hier mal drei Tage oder mehr grau in grau ist, dann erinnert es mich sehr an Deutschland. Was anders ist, ist hier der Anspruch an die Qualität von Waren und Dienstleistungen. Da hat man in Deutschland schon höhere Erwartungen.

Gibt es nichts, was Sie von Ihrer alten Heimat vermissen?

Was ich am meisten vermisse, ist das schnelle Fahren mit dem Auto auf der Autobahn. Hier in Australien herrscht eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 110 Kilometern pro Stunde, und die Strafen fürs Übertreten sind sehr drastisch. Wenn man zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung um zehn Stundenkilometer übertritt, dann bezahlt man gerne mal 150 Dollar, also umgerechnet ungefähr 93 Euro. Und an Feiertagen verdoppelt sich die Strafe.