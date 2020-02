Simone Weber

Rathenow Die im Jahr 2019 erfolgreichsten Sportler und besonders ehrenamtlich Engagierte in den havelländischen Sportvereinen wurden vom Landkreis Havelland bei einer Feierstunde im Theatersaal des Kulturzentrums Rathenow ausgezeichnet.

"Es ist ihr Tag, wir feiern ihre Leistungen, Erfolge und Engagement", sagte Landrat Roger Lewandowski (CDU) zu den geladenen Sportler, Trainern und Übungsleitern. Knapp 200 Vorschläge für die Ehrung des Landkreises kamen aus den Vereinen. 47 Einzelsportler und Mannschaften erhielten am Samstag Pokale und Urkunden. Zudem wurden 19 ehrenamtlich Engagierte geehrt.

"Im Landkreis gibt es über 21.000 organisierte Sportler. Heute ehren wir die im letzten Jahr erfolgreichsten, darunter Kreismeister, Landes- und gar Weltmeister in ihrer Altersklasse", so Lewandowski. In der Kategorie "Sportliche Leistungen bis Kreisebene" waren 15 der 18 Einzelsportler und Mannschaften aus Sportvereinen im Westhavelland.

Vor allem Leichtathleten des TSV Chemie Premnitz und des VfL Rathenow waren bei ihren Wettkämpfen im vergangenen Jahr besonders erfolgreich und erhielten gemeinsam mit ihren Trainern einen Pokal als "Sportler des Jahres". So die jungen Premnitzer Parisa Bakhtiari und Malte Strewe. Beide holten 2019 sechs bzw. acht 1. Plätze. Bei den Erwachsenen gehörten Nicole Schleuß und Manuel Wenzel vom VfL Rathenow sowie die Fußball-Herrenmannschaft des SV Hohennauen zu den Geehrten.

Erfolgreich in der Kategorie ab Landesebene waren 18 westhavelländische Sportler und Mannschaften von insgesamt 29. Als "Sportler des Jahres" wurden unter den Sportlern bis zwölf Jahre geehrt: die Schwimmerin Lara Gabel (SG Einheit Rathenow) und Jano Haase (VfL Rathenow), Landesmeister im Crosslauf, sowie der Kajak-Zweier (Rathenower Wassersportverein Kanu 1922), Paulina und Helene, die unter anderem Vizelandesmeister über 500 Meter wurden.

Als Nachwuchssportler bis 19 Jahre war Louis Schulz (Rathenower Wassersportverein Kanu 1922) unter anderem mit fünf Titeln bei den Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg erfolgreich. Zu den vielen Sportlern des TSV Chemie Premnitz, die auf dem Treppchen standen, gehörte die Bowling-Herrenmannschaft als Vizemeister der 1. Bundesliga.

Auch "Vorbildliche Helfer des Sports" mit einer Plakette wurden geehrt: Anja Altenhordt (SG Einheit Rathenow), Cindy Bünger (Rathenower Judo-Club 1961), Thomas Hanke (1. Badminton-Club Rathenow 1957), Marco Lamprecht (SV Hohennauen), Sebastian Rentmeister (VfL Rathenow), Joachim Scheeffer (TSV Chemie Premnitz) und Thomas Wagenschütz (SV 1885 Rhinow/Großderschau).

Den "Jugendpreis" erhielten die Übungsleiter Jo-Marie Brückner und Angelo Schütze (Rathenower Judo-Club 1961) sowie Kristian Kube (Rathenower Wassersportverein Kanu 1922). Als besonders "Aktive im Sportverein ab 60" wurden die erfolgreichen Sportler und Trainer Edwin Ebermann (Rathenower Judo-Club 1961), Bernd Niesecke (Rathenower Ruderclub Wiking) und Marina Wolf (TSV Chemie Premnitz) mit der Ehrenplakette geehrt.

Zum 16. Mal hatten die Land Lotto Brandenburg GmbH und der Landessportbund Brandenburg den Lotto-Sympathiepreis ausgelobt. Auch hier war unter den zwei Preisträgern ein Vertreter des Rathenower Judo-Clubs, der langjährige Trainer Oliver Krüger.