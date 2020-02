Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Aus rechtlichen Gründen ist ein Beschlussantrag zum Bürgerbegehren in Birkenwerder am Dienstagabend von der Tagesordnung gestrichen worden. Die Fraktion "Pro Birke" hatte beantragt, dass die Gemeindevertreter dem Begehren stattgeben sowie den ursprünglichen Beschluss zum Verkauf von zwei Grundstücken an eine Wohnungsbaugenossenschaft wieder in Kraft setzen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Da allerdings der Antrag, der von der Gemeindevertretung für gültig erklärt wurde, derzeit von der Kommunalaufsicht auf formale Richtigkeit geprüft wird, konnte der "Pro-Birke"-Antrag nicht beraten werden. Die Prüfung werde in ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein, teilte Gemeindejustiziarin Susan Gehring mit. Solange die Kommunalaufsicht nicht entschieden habe, dürfe die Gemeindevertretung dem Bürgerbegehren nicht stattgeben, erklärte sie.

Grundsätzlich kann die Gemeindevertretung über den Antrag im Bürgerbegehren abstimmen. Sollte er angenommen werden, würde der geforderte Bürgerentscheid entfallen. Wird er abgelehnt, sind die Einwohner gefragt.