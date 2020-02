MOZ

Neu Zittau (MOZ) In der Nacht zu Mittwoch ist in der Wernsdorfer Straße ein Wohnwagen in Brand geraten – mit tragischen Folgen: Ersthelfern gelang es nicht, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen. Auch die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Fahrzeug ausbrannte.

In den Trümmern schließlich wurde eine Leiche entdeckt. Deren Identität und die Brandursache sind nun Gegenstand der Polizei-Ermittlungen.