Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) "Du hast mir die Sterne vom Himmel geholt", strahlte Renate Bauer (78) am Donnerstag ihren Mann Willi (82) an. Das Ehepaar Bauer feierte Diamantene Hochzeit. Renate und Willi sind seit 60 Jahren verheiratet. Der Schwedter Bürgermeister, Jürgen Polzehl, überbrachte Glückwünsche und Blumen.

Willi Bauer wurde in Pommern geboren, Ehefrau Renate in Schlesien. Sie kennengelernt haben sich 1955 in Polßen. Dort heirateten sie 1960. Ganz in Weiß strahlte die Braut mit weißem Flieder für die standesamtliche und Azaleen für die kirchliche Trauung. Fast ein Wunder. Blumen waren rar im DDR-Winter. Der Bräutigam spendierte seiner Herzdame einen guten, goldenen Ring. Er selbst trug beim Ja-Wort einen billigen Ring. "Das war Liebe", sagte seine Frau. Nur das Tanzen vermisst Renate Bauer heute.

Der Jubilar arbeitete bis zum Ruhestand rund 40 Jahre als Schäfermeister. Seine Frau war Hausfrau und arbeitete als Verkäuferin. 1970 zogen die Bauers nach Schwedt. 1983 zogen sie in ihr eigenes Haus nach Meyenburg. später übersiedelten sie erneut nach Schwedt. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor sowie Enkel und Urenkel.