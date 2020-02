MOZ

Strausberg (MOZ) In einem Drogeriemarkt Am Annatal haben am Mittwochnachmittag zwei unbekannte Männer Spenden für behinderte und blinde Menschen gesammelt.

Sie hatten ein Klemmbrett dabei, als wollten sie sich die Namen der Spender notieren und gingen dabei sehr aufdringlich vor, so dass sich Kunden belästigt fühlten. Sie setzten dann ihre Sammelaktion auf dem Parkplatz fort. Als die herangerufene Polizei erschien, waren die Männer bereits in einem Mercedes mit Dresdner Kennzeichen in unbekannte Richtung abgefahren.