MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sechs Wohnungseinbrüche, davon vier gescheiterte, sind der Polizei in Frankfurt (Oder) am Donnerstag gemeldet worden.

So hatte ein Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen erfolglos versucht, in zwei Häuser am Odersteig sowie jeweils in eines im Triftweg und im Wendischen Weg einzudringen. Hier scheiterte der Täter aber an den aufmerksamen Anwohnern oder den technischen Vorkehrungen. Sofortige Suchmaßnahmen, auch mithilfe eines Polizeihubschraubers, führten bislang nicht auf die Spur des Täters.

Am Klingetal und in der Herbert-Jensch-Straße gelangen Einbrüche. Hier wurden die Häuser nach Wertvollem durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Kriminaltechniker waren den ganzen Morgen mit der Spurensuche und -sicherung an den Tatorten beschäftigt.

Zeugen in der Straße Am Klingetal beschrieben den Täter, der gegen 0.36 Uhr gesehen wurde, wie folgt: 1,70 bis 1,75 m groß, schlank, dunkel gekleidet.

Auch der Einbrecher, welcher im Triftweg einen Einbruch versuchte, wird als 1,70 m groß und schmächtig beschrieben.

Zeugen des misslungenen Einbruchsversuchs im Wendischen Weg gegen 5.49 Uhr beschreiben den Einbrecher wie folgt: schlank, helle Hose, dunkle Bündchenjacke, sehr kurze Haare, mit dem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 03361 5680 sowie im Internet auf www.polizei-brandenburg.de