MOZ

Neuruppin Ein 24-Jähriger hat die Polizei in Neuruppin einmal mehr beschäftigt: Der Mann ist am Mittwochabend in einem Discounter an der Neustädter Straße beobachtet worden, wie er Lebensmittel in eine Tasche steckte und den Laden verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen.

Das Personal forderte ihn auf, die Waren herauszugeben, was er nicht tat. Als die Polizei eintraf, bereitete sich der Mann darauf vor, die Beamten anzuspucken. Er wurde mit Handfesseln am Boden fixiert. Der Ladendieb war weiterhin aggressiv und schrie laut. Auf dem Boden wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt.

Auch in der Gewahrsamszelle nahm die Aggressivität des Mannes nicht ab. Er spuckte dort um sich. Gegen ihn wird wegen Ladendiebstahls ermittelt.