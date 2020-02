Ulrich Thiessen (MOZ)

Potsdam "Taxi für alle" lautet das Projekt des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), das am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Landtages vorgestellt wurde.

Ziel sei der rollstuhlgerechte Umbau einer Reihe von Großraumtaxen. Die frühere Präsidentin des Landessozialgerichtes Berlin-Brandenburg, Monika Paulach, warb für ein vom Land finanziertes Pilotprojekt, wie es bereits in Berlin existiert. Dort stellt der Senat für zwei Jahre vier Millionen Euro zur Verfügung, um bis zu 250 Taxen so umzurüsten, so dass sie auch für Rollstuhlfahrer nutzbar sind.

Künftig wäre ein Fonds denkbar, in den alle 8000Berliner Taxen einen Beitrag einzahlen. Martin Maubach vom SoVD Berlin-Brandenburg sprach von bis zu 33.000 Geh- und Schwerbehinderten in Brandenburg. Mit den entsprechenden Inklusionstaxen könnten diese Menschen leichter, ohne Spezialtransporte am öffentlichen Verkehr teilnehmen. Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) begrüßte die Initiative, verwies aber darauf, dass für Taxen die Landkreise und kreisfreie Städte zuständig sind.