Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Über was andere Gemeinden lange diskutieren, wurde nun in Nauen umgesetzt. 20 neue Fahrradboxen sind am Bahnhof entstanden und ermöglichen nun wetterfestes und vor allem sicheres Parken für 10 Euro im Monat. Die 10 Euro Miete entsprechen etwa 50 Cent pro Arbeitstag. Im Preis inbegriffen ist ein hochwertiges Sicherheitsschloss

Auf dem Bahnhofsvorplatz stehen seit Dienstag zunächst 20 nutzbare Fahrradboxen zum "Bike-and-Ride" (B+R) zur Verfügung. Durch diese Fahrrad-Boxen werde die Nutzungskombination von öffentlichem Nahverkehr und hochwertigen Fahrrädern attraktiver, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Die Boxen sollen so zum Nutzen der umweltfreundlichen Verkehrsmittel animieren. Auch Bürgermeister Manuel Meger (LWN) sieht in der Anschaffung der Fahrrad-Boxen ein ökologisches Signal: "Mit der Errichtung der B+R-Anlage werden weitere Anreize für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs geschaffen." Der teilweise oder vollständige Verzicht auf das Auto, so der Bürgermeister, schone Nerven im Berufsverkehr, entlaste den Verkehr in Nauens Innenstadt und leiste einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz.

Weitere Informationen zur Fahrradbox erhält man bei der Stadtverwaltung Nauen unter 03321/408249 beziehungsweise via E-Mail an fahrradboxen@nauen.de.