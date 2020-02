Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) Als Pech im doppelten Sinne wird wohl ein Rhinower die Geschehnisse am Mittwochabend wahrgenommen haben. Der Mann wurde erst in seiner Wohnung von zwei Maskierten überfallen, gefesselt und geschlagen. Sie hatten an die geklopft, der 46-jährige Geschädigte öffnete ihnen. Die Täter verlangten Geld und flüchteten mit der Beute.

Am Kopf blutend wollte der Mann einen Bekannten aufsuchen, dabei sah ihn eine Zeuge - der den Rettungsdienst verständigte. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und die Polizei nahm sich nun des Falls an. In der Wohnung des Rhinowers eingetroffen, entdeckten die Beamten Hanfaufzuchtanlagen in zwei Räumen -insgesamt rund 50 Pflanzen mit zur Aufzucht erforderlicher Technik. "Der Strom für die Anlage war vor dem eigentlichen Stromzähler abgezweigt worden", heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten fertigten daraufhin nicht nur eine Anzeige wegen schweren Raubes gegen die maskierten Täter, sondern auch gegen das Gewaltopfer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Entziehens elektrischer Energie.