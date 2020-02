Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Ziel ist klar: Templin will eine schnellere Zuganbindung nach Berlin. Nur der Weg dahin ist strittig. Soll es künftig "Sprinter"-Züge geben, die nur drei der 14 Haltestellen zwischen Templin und Oranienburg ansteuern? Soll die Taktfrequenz in Stoßzeiten verdoppelt werden? Oder gibt es gar eine andere Lösung?

Ergebnisoffene Gespräche

Für eine ergebnisoffene Diskussion hat sich der Hauptausschuss des Templiner Stadtparlamentes am Mittwochabend ausgesprochen. Mit sechs Jas-Stimmen und einer Enthaltung votierte das Gremium für den Antrag der CDU/FDP-Fraktion, der schon im Vorfeld für erhebliche Verstimmungen zwischen Templin und Oberhavel gesorgt hatte. Insbesondere der Passus, dass die Regionalbahn 12 künftig nur im stündlichen Wechsel sämtliche Haltestellen ansteuern soll, sonst aber nur Templin-Stadt, Zehdenick und Löwenberg, ist gestrichen worden. Zum Leidwesen von Nico Brückmann (SPD), der weiter an dieser Forderung festhalten wollte. Wie sonst sollte es funktionieren, dass die Templiner in 60 Minuten das Berliner Zentrum erreichen, fragte Brückmann in die Runde.

Die Linke mischt sich ein

Aribert Christ (AfD) zog seinen Ergänzungsantrag zurück, wonach zu den Stoßzeiten morgens und abends zusätzliche Sprinter-Züge eingesetzt werden sollten, nachdem sich Andreas Büttner (Die Linke) mit seinem Ergänzungsantrag Gehör verschafft hatte. Der Stadtverordnete, der auch dem neuen Brandenburger Landtag wieder angehört, brachte den Vorschlag ein, die neue Regionalbahn 32, die den neuen Hauptstadtflughafen BER mit Oranienburg ab Dezember 2022 verbinden soll, bis Templin zu verlängern, und zwar im stündlichen Wechsel mit dem RB 12. Ob die RB 32 dann nur die größeren Haltepunkte ansteuern sollte, ließ Büttner offen. Durch das zusätzliche Angebot erhielten Templin, Zehdenick und Löwenberg einen direkten Anschluss an den neuen Flughafen, ergänzte der Templiner Stadtverordnete.

Von ihrer anderen Forderung, dass der RB 12 künftig nicht mehr den Bahnhof Berlin-Ostkreuz ansteuern möge, sondern den Bahnhof Gesundbrunnen, wollen die Templiner vorerst nicht abrücken. Büttner wies darauf hin, dass es nicht erlaubt sei, dass dieselbetriebene Züge durch den Nord-Süd-Tunnel fahren. Wie sich das mit Zügen verhält, die mit Wasserstoff betrieben werden, wisse er nicht. Deshalb plädierte Büttner dafür, künftig von und nach Templin über Oranienburg elektrisch betriebene Züge einzusetzen. Ladestationen könnten in Löwenberg oder Templin gebaut werden. Überhaupt bestand fraktionsübergreifend der Wunsch, dass eine Projektgruppe den Schulterschluss mit den Nachbarkommunen in Oberhavel suchen möge, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Dass gemeinsame, kreisübergreifende Lösungen mit mehreren Kommunen möglich sind, habe doch das Beispiel der Regionalbahn 63 gezeigt, die seit Dezember 2018 zwischen Templin und Eberswalde verkehrt, mischte sich Templins Bürgermeister Detlef Tabbert (Die Linke) in die Diskussion ein. "Oberhavel will den 30-Minuten-Takt. Wir sollten realistisch betrachten, was möglich ist. Aber unser gemeinsamen Ziel sollte es sein, mehr Züge auf die Strecke zu bringen, denn Angebot schafft auch Nachfrage", sagte Tabbert. Als nächstes wird sich das Templiner Stadtparlament mit dem Thema beschäftigen. Die Stadtverordneten tagen am 10. März. Fünf Tage vorher wollen sich die Zehdenicker Stadtverordneten positionieren, kündigten einige Abgeordneten während der jüngsten Sitzung des dortigen Hauptausschusses an, bei der die Forderungen aus Templin kritisch gesehen werden. Wenig Vertrauen haben die Zehdenicker allerdings in Templins Bürgermeister, auch wenn dieser nun behaupte, man müsse an einem Strang ziehen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten eher das Gegenteil gezeigt.