Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Im Zeitalter moderner Medien gehen Eltern schnell auf die Barrikaden, wenn ihr Kind scheinbar ungerecht behandelt wird. Da kann dann aus einem Bagatellvorfall leicht eine Mobbingdiskussion entstehen. Weil die Leiter der fünf Hohen Neuendorfer Grundschulen (Axel Fischer, Tatjana Liebach-Schultz, Holger Mittelstädt, Torsten Ruschewski und Katrin Saß) immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert werden, haben sie eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet, die wir dokumentieren:

Dokumentation

"Torsten stolpert auf dem Schulhof und stürzt gegen Katrin. Ihr fällt dabei das Schulbrot aus der Hand und landet im Dreck. Aus Wut geht Kathrin auf Torsten los und verpasst ihm eine Backpfeife. Beim Spiel in der Pause verfehlt ein geworfener Ball sein Ziel und trifft Axel am Hinterkopf. Er erschreckt sich, dreht sich um und verpasst dem Werfer einen Tritt vors Schienenbein. Stets ist Holger der Letzte, der stehen bleibt, wenn es im Sportunterricht darum geht, Mannschaften zu bilden. Alle finden, er ist zu unsportlich. Und Tatjana lacht ihn auch noch aus.

Wenn 200, 400 oder über 550 Schülerinnen und Schüler in einer Schule beschult werden, kommen Auseinandersetzungen, Rangeleien, Ausgrenzungen und Konflikte wie diese immer wieder vor. Wir Schulleiterinnen und Schulleiter der Hohen Neuendorfer Grundschulen heißen solche und ähnliche (körperlichen) Auseinandersetzungen nicht gut, werden sie aber auch nie ganz verhindern können.

Als Grundschulen Hohen Neuendorfs verfolgen wir alle das Ziel eines friedlichen Umgangs miteinander. Wir bringen den uns anvertrauten Kindern vom ersten Schultag an bei, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen, andere Menschen mit ihren individuellen Besonderheiten zu respektieren und verschiedene Begabungen anzuerkennen. Im Klassenrat, durch Rollenspiele, in Mediationsrunden oder mithilfe von Streitschlichtern werden Methoden eingeübt, die helfen, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist, und Auseinandersetzungen freundlich und respektvoll zu lösen.

Dazu sind wir selbst pädagogisch ausgebildet, haben zur Unterstützung Schulsozialarbeiter_innen in den Schulen, arbeiten auch mit außerschulischen Kooperationspartnern zusammen und geben im täglichen Umgang miteinander wie auch mit den anderen Kindern regelmäßig positives Beispiel.

Wir appellieren an die Öffentlichkeit, aber auch an die Hohen Neuendorfer Elternschaft, uns in dieser Arbeit für ein friedliches Miteinander und für Akzeptanz zu unterstützen. Helfen Sie uns, indem Sie die Anliegen der Grundschulen mittragen und Ihren eigenen Kindern positive Vorbilder sind. Helfen Sie uns, indem Sie sich gegenüber Ihren Kindern für ein respektvolles und friedliches Miteinander aller Menschen aussprechen. Auf Gewalt wird nicht mit Gegengewalt reagiert. Und helfen Sie uns, indem Sie mit uns als Schulen ins Gespräch kommen.

Im Sinn des Brandenburgischen Schulgesetzes setzen wir als Hohen Neuendorfer Schulleiterinnen und Schulleiter dafür ein, dass keine Schülerin und kein Schüler wegen der Abstammung, Nationalität, Sprache, des Geschlechts, der sexuellen Identität, der sozialen Herkunft oder Stellung, einer Behinderung, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt wird."