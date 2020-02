Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Vanille-Creme, Rosenkonfitüre, Pflaumenmus – diese und noch weitere Füllungen kann erschmecken, wer in einen der 600 Pfannkuchen beißt, die die Doppelstadt den Frankfurtern und Słubicern zum Fetten Donnerstag spendiert.

Bürgermeister Mariusz Olejniczak und Europa-Dezernentin Milena Manns verteilten das Fettgebäck aus der Słubicer Bäckerei Szczerbinski vor Beginn der Fastenzeit um 12 Uhr auf dem Słubicer Platz der Freundschaft (Plac Przyjazni). Viele Kindergartenkinder, Schüler und Erwachsene holten sich ihren "Paczek", wie es auf polnisch heißt, ab. Auch einige Studierende der Viadrina kamen. "Am fetten Donnerstag darf man soviel und so lecker essen, wie es einem gefällt", sagte Mariusz Olejniczak. "Es ist eben von Vorteil in einer Doppelstadt zu wohnen, man kann schöne Traditionen vom andern übernehmen", sagte Milena Manns.

Den "Fetten Donnerstag" mit Siedegebäck zu begehen, ist in vielen katholisch geprägten Gegenden wie in Polen verbreitet. Das dritte Jahr in Folge wird der Fette Donnerstag in der Doppelstadt zelebriert. Auch in der Tourist-Information im Bolfrashaus werden 200 Pfannkuchen spendiert.