Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Kaum freie Plätze gab es am Dienstagabend im OFFi. Der freie Journalist Thomas Berger, der auch für die Märkische Oderzeitung schreibt, nahm interessierte Besucher mit auf eine Reise nach Sri Lanka. Während die Gäste zu melancholischer Musik Platz nehmen und Berger eine Karte des Nordens des Landes an die Leinwand projiziert, treffen noch ein paar Nachzügler ein. Bei gedämpftem Licht geht die Bildershow los.

Bergers "begleitete" Reise beginnt in Kilinochchi im Norden, lange Zeit Hauptquartier der Tamil-Rebellen während des Konfliktes, der das Land über 25 Jahre beherrschte. "Wer heute durch die Straßen spaziert, kann nicht mehr unbedingt auf den ersten Blick Spuren des Bürgerkrieges erkennen", erzählt Berger.

Im vergangenen Jahr reiste er zuletzt auf die Insel. Zahlreiche Besuche vorher, auch während des Krieges, erlaubten ihm Veränderungen bei Land und Leuten zu beobachten und fotografisch festzuhalten. Berger klickt, zeigt ein Restaurant, das Kriegswitwen beschäftigt, und berichtet zum Erstaunen vieler, dass Deutsch eine beliebte Fremdsprache sei. Mit dem Zug geht es dann imaginär weiter nach Jaffna. 2015 standen hier noch zahlreiche Ruinen, stille Zeugen der blutigen Vergangenheit. "Es war ein gespenstisches Bild", erzählt Berger. Viele der Ruinen sind mittlerweile wieder aufgebaut worden. Entwicklungshilfe leisten europäische Länder, die Vereinten Nationen, aber allen voran die chinesische Regierung, die zahlreiche Großprojekte finanziert und so Einfluss in der Region festigt.

Berger zeigt ein Bild einer Kirche in Jaffna, in der er stand und fotografierte, als er von den Terroranschlägen am Ostersonntag 2019 erfuhr. "Der Tag, der Sri Lanka abermals verändert hat", wie er es beschreibt. Als er Tage später durch die Hauptstadt Colombo läuft, passiert er die Orte, an denen sich islamistische Selbstmordattentäter in die Luft sprengten und mehr als 250 Menschen töteten. Eigentlich sei der Inselstaat mittlerweile ein gutes Beispiel für interreligiöses und -ethnisches Zusammenleben. "Momentan sind nicht die Tamilen Feindseligkeiten ausgesetzt, sondern seit letztem Jahr Muslime." Thomas Berger sagt, dass man heute guten Gewissens im ganzen Land reisen könne.

Curryreis mit Hühnchen

Ingrid Reichelt ist eine der Zuhörenden. Ihr Mann und sie kämen fast immer zu diesen Vorträgen. Bergers Ausführungen hätten ihr gut gefallen. "Das war ein Einblick, den man sonst nicht bekommt," erzählt sie nach dem Vortrag, während ihr Mann sich mit anderen Gästen in die Schlange am Büffet einreiht. Das OFFi hat in guter Tradition Essen vorbereitet, heute Curryreis mit Hühnchen. Für Ingrid Reichelt sei es schön zu lernen, dass im Land "wieder Ruhe eingekehrt ist und die Leute eigentlich sehr friedliebend sind." Für eine Reise nach Sri Lanka seien sie aber zu alt, sagt sie lachend, vielleicht wären sie mal auf die Insel gereist, wenn sie noch jünger wären.