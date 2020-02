Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Siegel, die die Polizei nach der Razzia am Wochenende an den Türen der Diskothek P11 im Julius-Pintsch-Ring angebracht hatte, sind durchtrennt – und das ganz legal. Für Freitag lädt der Club via Facebook wieder zum Tanzen ein. "Dressed Up 2.0" ist das Motto. "Unsere Beschlagnahme ist aufgehoben", bestätigte Polizeisprecherin Bärbel-Cotte Weiß am Donnerstag auf Nachfrage. Zu den laufenden Ermittlungen wollte sie sich nicht äußern.

Am vergangenen Sonnabend sollte im P11 ein Rocker-Treffen stattfinden, zu dem laut Polizei 250 Besucher aus Brandenburg, Berlin und anderen Bundesländern erwartet wurden, die eine hohe Gewaltbereitschaft kennzeichne und deren Vorstrafenregister bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt reichen. Die Polizei riegelte das Gelände gegen 19 Uhr ab. 24 Personen befanden sich da in der Disko. Zu den beschlagnahmten Gegenständen zählten Baseballschläger und Reizgas.