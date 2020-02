dpa

Berlin (dpa) An der für Donnerstagabend, 18 Uhr, am Brandenburger Tor geplanten Mahnwache für die Opfer des mutmaßlich rechtsradikal motivierten Anschlags in Hanau wollen alle Fraktionsvorsitzenden aus dem Berliner Abgeordnetenhaus teilnehmen.

Die Plenarsitzung werde währenddessen weiterlaufen, gab Parlamentspräsident Ralf Wieland bekannt. Für den Senat kommt demnach Innensenator Andreas Geisel (SPD) zum Brandenburger Tor. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nimmt wie geplant an der Eröffnungsveranstaltung für die Berlinale teil. "Wir wissen und ermutigen ihn dazu, dass er im Rahmen seiner Rede auch auf den Anschlag beziehungsweise die Mahnwache eingeht und die dazu richtigen Worte findet", sagte Wieland.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat sich nach dem Anschlag von Hanau erschüttert gezeigt. „Wir alle blicken mit großem Entsetzen nach Hessen“, sagte er am Donnerstag. Das furchtbare Verbrechen der vergangenen Nacht mache sprachlos. „Der feige Mord an unschuldigen Menschen ist ein Anschlag auf unsere freiheitliche Gesellschaft.“ Gedanken und Gebete würden den Opfern und ihren Angehörigen gelten.

Die Hintergründe der Tat müssten jetzt gründlich aufgeklärt werden, betonte Stübgen. Brandenburg habe bereits im vergangenen Jahr auf wachsende Gefahren aus dem extremistischen Spektrum reagiert. „Wir verstärken Verfassungsschutz und Polizei personell und haben per Gesetz bessere Einsatzmöglichkeiten geschaffen.“ Dieser Kurs werde konsequent fortgesetzt.

Die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen hat wegen der „entsetzlichen Morde in Hanau“ die Weiberfastnachtsparty am Donnerstagabend in Berlin abgesagt. „Wir trauern, wir fühlen, wir leiden mit den Familien der Opfer. Eine Kostümparty zu Weiberfastnacht in der Vertretung eines Bundeslandes wäre der Trauer um die Opfer so unmittelbar nach dieser schrecklichen Tat nicht angemessen“, hieß es in einer Pressemitteilung weiter. Karneval stehe für das Gegenteil der Gesinnung, die hinter diesem Verbrechen stehe. Karneval sei Ausdruck einer Kultur der Offenheit und Vielfalt.

Gauland: "Geistig verwirrter Täter"

AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland hat Vorwürfe mehrerer Parteien nach einer indirekten Mitverantwortung seiner Partei AfD mit Blick auf den Anschlag in Hanau zurückgewiesen. „Ich halte es für schäbig, in der Phase so etwas zu instrumentalisieren“, sagte Gauland am Donnerstag in Potsdam. „Man kann nicht etwas instrumentalisieren, was so furchtbar ist und wo wir nicht wissen im Moment, was diesen offensichtlich völlig geistig verwirrten Täter bewogen hat, so zu handeln.“

Auf die Frage, ob es einen Zusammenhang etwa von Äußerungen aus der AfD-Bundestagsfraktion mit der Tat in Hanau gebe, sagte Gauland vor Journalisten: „Ich glaube nicht, dass die Bundestagsdebatten in irgendeiner Weise etwas zu tun haben mit der Tat eines völlig geistig Verwirrten.“ Bundestagsdebatten seien früher sprachlich oft sehr viel massiver als heute gewesen. „Es ist also völlig falsch zu behaupten, dass erst durch uns eine Verrohung der Sprache in den Bundestag gekommen ist.“ Wenn man sich aber inhaltlich hart auseinandersetze, färbe das auf die Sprache ab. „Das ist heute wieder so, weil wir zu vielem, was die bisher regierenden Parteien sagen, in Opposition stehen.“ Er betonte: „Ich sehe keinen Grund, etwas zu ändern.“

Der AfD-Fraktionschef zeigte sich skeptisch, ob es sich bei der Tat in Hanau um einen Terrorakt handle. „Terror ist es ja meistens erst, wenn sozusagen irgendein politisches Ziel erreicht werden soll“, sagte Gauland. „Bei einem völlig geistig Verwirrten sehe ich kein politisches Ziel, insofern bin ich vorsichtig bei dem Begriff Terror. Und von Links und Rechts wollen wir hier gar nicht reden. Das ist ein Verbrechen.“

Bei einem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag hatte ein Deutscher in Hanau in Hessen neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll er seine Mutter und sich getötet haben. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte, der Mann habe eine „zutiefst rassistische Gesinnung“ gehabt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnete die AfD als „politischen Arm der extremen Rechten“. Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, sagte der „Bild“-Zeitung: „Wir müssen das Gift bekämpfen, das von der AfD und anderen in unsere Gesellschaft getragen wird.“

