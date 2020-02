Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Betroffen zeigt sich Stadtförster Thomas Querfurth - Unbekannte haben junge Buchenpflanzen, die in einer Pflanzaktion mit Bürgern in die Erde gebracht wurden, ausgerissen. "Wir können die Beweggründe für diese Tat beim besten Willen nicht nachvollziehen. Die durch die Bevölkerung sehr positiv aufgenommene Pflanzaktion zur Aufforstung im Rathenower Stadtforst wurde damit mutwillig gestört", so Querfurth. In der Nacht vom 19. zum 20. Februar wurden die Setzlinge aus den Beeten gerissen und in die nähere Umgebung geworfen, wie es seitens der Stadt Rathenow heißt. Dabei seien die offenen Wurzeln der jungen Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen worden, ein Anwachsen, so der Stadtförster, sei damit erschwert. Die Stadt Rathenow wird Anzeige erstatten und bittet alle Bürger um Hinweise, die zur Aufklärung beitragen.

Die Pflanzaktion im Stadtwald zur Aufforstung nach Sturm Xavier und Schäden durch zwei trockene Sommer begann erst in dieser Woche. In kleineren Gruppen können Bürger und interessierte Helfer den Waldarbeitern bei der Aufforstung helfen. Viele hätten sich gemeldet, wie Stadtsprecherin Anne Kießling zu berichten weiß. Es sind bereits Pflanztermine in der kommenden Woche und in der Woche drauf mit Pflanzhelfern angesetzt. Schüler der Bürgel-Gesamtschule wollen am Montag beim Pflanzen helfen.