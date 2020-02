René Wernitz

Havelland (MOZ) Um EU-Gelder aus dem LEADER genannten Fördertopf zu erhalten, müssen Bewerber zunächst eine Hürde nehmen, in dem sie ihre zu fördernden Projekte der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) vorstellen. Im Havelland ist das zehnte LAG-Auswahlverfahren absolviert. Neun Projektträger können nun beim Land Brandenburg Fördermittel von insgesamt 1,1 Millionen Euro beantragen.

Laut LAG-Info habe etwa die geplante Sanierung und kulturelle Bespielung des Schlosses Görne überzeugt. Als weitere Projekte zur Stärkung des Tourismus im Havelland werden der Neu- oder Ausbau von Ferienwohnungen in Lochow und Strodehne sowie die Erweiterung der Bootssteganlage in Ferchesar genannt. Darüber hinaus soll das erste Havelländische Baumhaushotel in Verbindung mit einem Rotwildgehege Besucher nach Briesen locken. Im Rahmen der Förderung könnte außerdem in Bützer ein Haus für Soziokultur und Kunst modernisiert werden. Von der Förderung des Ausbaus einer Scheune für Büroräume einer Filmproduktionsfirma mit Gästequartier in Senzke verspricht sich die LAG die Verlagerung von Arbeitsplätzen in die Region Havelland.

Derweil beteiligt sich die LAG Havelland an einem Kooperationsprojekt der LAG Fläming-Havel, um das Thema "Brandenburger Kulinarik" mit möglichst vielen Anbietern regionaler Produkte auf der Landesgartenschau in Beelitz 2022 umsetzen zu können. Davon könne auch die Honigschmiede in Görne profitieren, die den Ausbau der Schmiede zu einem Hofladen mit Produktionsräumen plant, wie es weiter heißt.

Im Land Brandenburg gibt es 14 Lokale Aktionsgruppe, die Auswahlverfahren vornehmen. Auch für das Projekt in Görne kann nun LEADER-Förderung im Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) beantragt werden. Mehr Infos auf www.lag-havelland.de.