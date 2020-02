Volkmar Ernst

Neuholland (MOZ) Gemeinsam kommen sie auf fast 50 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Neuholland. Für dieses Engagement dankte nun der Ortsbeirat René Borowski und seiner Ehefrau Ramona.

Bei der Frage nach den spektakulärsten Einsätzen bei der Freiwilligen Feuerwehr brauchen Ramona Krüger-Borowski und René Borowski nicht lange überlegen. Es ist ihre Hochzeit vor gut sieben Jahren, denn der Feuerwehrmann René Borowski hatte als Alternative zum sonst üblichen Anzug seine Uniform angezogen. Warum auch nicht? Schließlich sind beziehungsweise waren beide langgediente Mitglieder der Neuholländer Feuerwehr. Gemeinsam kommen sie auf 50 Jahre Mitgliedschaft, 30 für ihn und immerhin 20 für sie. Ein guter Grund für den Ortsbeirat, sich bei den beiden für ihr ehrenamtliches Engagement im Dienste der Gemeinschaft zu bedanken, und zwar während des verspäteten Neujahrsempfangs, der im Ort Tradition ist.

Abstandspause

Die augenblickliche Abstinenz erklärt René Borowski so: "Wenn in einer Mannschaft nicht immer alles optimal läuft, dann ist es manchmal besser, wenn sich der Trainer zurückzieht." Nicht mehr hätten sie beide getan, sagt Borowski. Doch der Nachsatz, dass nichts endgültig sei, lässt alles offen, auch eine Rückkehr in die Truppe.

Die Verbundenheit mit der Feuerwehr liegt in der Familien. Seine Eltern waren Mitglied der Wehr, Vater Manfred stand der Truppe sogar 25 Jahre der Ortswehrführer vor. In sofern war es klar, dass der Sohn seinem Vater nacheifert. Das tat der gelernte Maurer, der heute als Kraftfahrer sein Geld verdient. Was ihn an der Arbeit bei der Feuerweher interessiert, da muss Borowski nicht lange überlegen. "Als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist es unsere Aufgabe, Leben zu retten oder das Hab und Gut zu schützen, egal, ob es brennt, stürmt, schneit oder bei einem Unfall Hilfe zu leisten ist", so seine klare Ansage. Dass dafür Technik und Fahrzeuge erforderlich seien und deren Handhabung geübt werden müsse, sei klar, mache aber auch Spaß und erweitere den Horizont, so Borowski weiter. Dass sich innerhalb der Truppe die Mitglieder aufeinander verlassen müssen und daraus Freundschaften entstehen, sei ein sehr angenehmer Nebeneffekt.

Von der Pike auf hat sich Borowski in der Neuholländer Wehr seine Sporen verdient. Später bildete er selbst Jugendliche aus und war schließlich sogar neun Jahre lang der Ortswehrführer in Neuholland. Zu den interessantesten Einsätzen zählt er, wenn die Kameraden bei einem Unfall für den Transport mit einem Helikopter dessen Landefläche herreichten und ausleuchten mussten. Viel Schweiß und Nerven hätten auch jene Einsätze zur Brandbekämpfung vor ein und zwei Jahren gekostet, als es einerseits im Sommer so heiß gewesen sei und zudem ein Brandstifter immer wieder gezündelt habe. "Doch die besten Einsätze sind die, wenn wir gar nicht ausrücken müssen", so Borowski.

Die Leidenschaft für die Arbeit in der Feuerwehr teilt auch seine Frau Ramona. "Das geht gar nicht anders, wenn man mit einem Feuerwehrmann zusammen ist", stellt sie fest. Dass sie selbst nicht mit ausrückt, ist kein Problem. "Es gibt genug Sachen, die die Aktiven gern delegieren", fügt sie schmunzelnd hinzu. Dazu gehören unter anderem die Verwaltung der Kasse und natürlich auch Schreibarbeiten. Keinesfalls darf die Organisation von Veranstaltungen, beispielsweise des Osterfeuers, oder die Hilfe und Unterstützung beim Dorffest oder beim Weihnachtsmarkt vergessen werden.

Dass die beiden sich derzeit langweilen, ist mitnichten der Fall. Fünf Kinder, wenn auch schon meist aus dem Haus, sorgen immer für Abwechslung. Dann sind da noch zwei Katzen und der bevorstehende Frühling und Sommer. "Wir haben einen großen Garten mit Pool. Da gibt es jede Menge zu tun, um alles in Ordnung zu halten. Das ist unsere Wohlfühloase, wo wir im Sommer mit Freunden zusammen sein können", so René Borowski. Doch auch das Reisen macht ihnen Spaß. "Aber wir lieben es warm und sonnig", ergänzt seine Frau Ramona. Deshalb bleiben wir im Sommer zu Hause und fahren dafür im Winter oder Herbst lieber in die Wärme.