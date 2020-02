47 öffentliche Stellplätze gibt es in Oberhavel, an denen auch Papier gesammelt wird. Die Behälter gegenüber der Polizeihochschule fackelten kürzlich ab. Papier wird dort trotzdem abgestellt. © Foto: Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Lukrativ war gestern. Jetzt kann Manfred Speder dem Preis für Altpapier beim freien Fall zuschauen. Gern macht er das nicht, schließlich versiegt damit eine Einnahmequelle, aber Speder hat es auch nicht in der Hand. "Die Weltmärkte haben sich gravierend verändert", sagt der AWU-Geschäftsführer, und nicht zum Guten für den Altpapierhandel.

"Seit Mitte 2019 müssen wir mit Preisreduzierungen in Größenordnungen leben", sagt Speder. Problem ist ein gewaltiges Überangebot an Altpapier, weil Abnehmerländer wie China die Einfuhr aus Europa drastisch gekappt und gleichzeitig den Qualitätsanspruch von Altpapier hochgeschraubt haben. "Jetzt sind die Lager in Europa voll" und die Auswirkungen bis Oberhavel zu spüren, so Speder. "Wir werden weniger verdienen."

Die Abfallgebühren sind fix

Von mehr als 66 000 Haushalten sammelt die Veltener AWU (Abfallwirtschaftsunion Oberhavel) Pappe und Papier ein. Im Jahr kommen inklusive Papier und Kartonage aus gewerblichen Betrieben rund 18 000 Tonnen zusammen, die in der PPK-Sortieranlage in Velten landen.

"Jetzt durchlaufen wir eine Durststrecke", sagt AWU-Geschäftsführer, "das tut zwar weh, aber die Abfallgebühren für unsere Kunden sind fix." Das heißt, in diesem Jahr bleibt der Gebührensatz unangetastet. Die Altpapierentsorgung für Oberhaveler ist wie bei der gelben Tonne kostenfrei. Aber es ist anzunehmen, dass sich die drastisch gesunkenen Papierpreise auf die künftige Gebührenkalkulation auswirken werden. Wie? Das wollte Speder nicht kommentieren.

Die Schwankungen des Altpapierpreises sind derzeit gewaltig. "So eine Bewegung haben wir seit Jahren nicht gehabt", sagt Speder. Wenn sich der Preissturz fortsetzt, hat Papier nur noch Müllwert. Speder: "Dann wird selbst das Verbrennen noch teurer." Aber der Preis kann auch wieder steigen, wie die Vergangenheit zeigt. Dafür müssen sich die Weltmärkte wieder öffnen. Denn Altpapier ist immer noch ein wertvoller Sekundärrohstoff, der die Ressourcen schont.

Das weiß auch Jens Fiedler. Der steht gelassen auf seinem Hof in der Oranienburger Heidestraße 1. Er ist Chef der einzigen Sero-Annahmestelle im Landkreis Oberhavel. Papierpreisverfall? Weltweite Auswirkungen? Bei ihm nicht. "Ich werde mein Papier immer noch los und umgekehrt können sich meine Kunden auf mich verlassen. Sie werden ihr Papier bei mir auch los." Er hält seine Preise stabil. Sie liegen bei drei bis sieben Cent pro Kilogramm für Bücher, Altpapier und Kataloge. Nur bei Kartons muss er abwinken. "Pappe kann ich nicht mehr kostenlos abnehmen", sagt Fiedler. Der Preis ist absolut im Keller. "Da bekomme ich kaum nich meine Transportkosten raus."

300 biss 400 Tonnen Papier landen jedes Jahr auf seinem Wertstoffhof in Oranienburg. "Ich kann seit 2007 davon leben", sagt Jens Fiedler. Er hat fast ausschließlich Privatkunden. "Da ist niemand unter 40, die meisten aber über 60 Jahre." Seine älteste treue Kundin ist 93 Jahre. "Manchen ist langweilig, andere bessern sich die Rente damit auf."