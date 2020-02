Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) möchte das sanierungsbedürftige Haus in der Kommissionsstraße 6 übernehmen. Dort ist die Obdachlosenunterkunft untergebracht. Sie würde dann ausziehen. "Wir sind im Vorgespräch, ob wir das K 6 übernehmen", bestätigte NWG-Geschäftsführer Robert Liefke. "Der Zustand ist indiskutabel." Eigentümer des Objektes ist der Landkreis, der sich nach eigenen Angaben noch "in der Prüfphase befindet". "Die Stadtgemeinschaft hat immer sichergestellt, dass eine Notunterkunft vorhanden ist", erklärte Liefke. "Dieser Kultur wollen wir entsprechen." Der Umzug der Obdachlosenunterkunft müsse vonstatten gehen, bevor die Sanierung des Hauses starten kann. "Wir brauchen vorher eine Lösung für ein Ausweichquartier", so Liefke. Die Bewohner des K 6 werden auch nicht wieder zurückziehen. Dieses Haus als Einzeldenkmal im Neuruppiner Sanierungsgebiet zu erneuern und dann auch noch einen Sonderbau einzurichten, ist laut Liefke "abwegig".

Das Diakonische Werk Ostprignitz-Ruppin betreibt das K 6. Geschäftsführer Tobias Kindt bestätigt, dass er gemeinsam mit Robert Liefke nach einer Ausweichunterkunft sucht. "Es ist jedoch allen Beteiligten – insbesondere NWG-Chef Robert Liefke und Bürgermeister Jens-Peter Golde – hoch anzurechnen, dass alle bestrebt sind, eine Verbesserung für die Unterbringung der Klienten zu erzielen."